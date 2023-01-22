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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:25

2023-01-22T10:25

2023-01-22T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером ВСУ выпустили по населенному пункту Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги - 7 снарядов из ствольной артиллерии. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняется.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины