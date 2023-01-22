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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2023
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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 22.01.2023
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:25
2023-01-22T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером ВСУ выпустили по населенному пункту Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги - 7 снарядов из ствольной артиллерии. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняется.
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:25 22.01.2023
 
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ ночью выпустили не менее 40 снарядов по пяти населенным пунктам в Херсонской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские артиллеристы
Украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские артиллеристы. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив по городам и сёлам не менее 40 снарядов, сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Вчера вечером ВСУ выпустили по населенному пункту Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги - 7 снарядов из ствольной артиллерии. В ночное время ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, информация о пострадавших среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняется.
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