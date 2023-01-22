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Украинские войска обстреляли Фомовку в ЛНР крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846641510.html
Украинские войска обстреляли Фомовку в ЛНР крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Фомовку в ЛНР крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска обстреляли Фомовку в ЛНР крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли село Фомовка в Луганской Народной Республике, выпустив четыре снаряда натовского калибра, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T20:12
2023-01-22T21:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сша
сцкк
нато
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Фомовка в Луганской Народной Республике, выпустив четыре снаряда натовского калибра, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел: 16:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Фомовка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", — говорится в заявлении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и союзники поставили киевскому режиму большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, сша, сцкк, нато, происшествия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, США, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донбасс
20:12 22.01.2023 (обновлено: 21:57 22.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Фомовку в ЛНР крупнокалиберными снарядами

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Фомовки снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Фомовка в Луганской Народной Республике, выпустив четыре снаряда натовского калибра, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел: 16:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Фомовка с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда)", — говорится в заявлении.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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