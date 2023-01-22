Рейтинг@Mail.ru
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846599020.html
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:06
2023-01-22T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834871_0:49:3068:1775_1920x0_80_0_0_9bdd569ae327609f2c5f5784c0351101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского городского округа."В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новой Каховки.Также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новая Каховка, в результате без электроснабжения в городе несколько десятков домов на двух улицах.Энергетики ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844834871_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_a4f6016d7eebf2fe8d406fd12dd127b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каховка, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, ЖКХ
15:06 22.01.2023 (обновлено: 15:29 22.01.2023)
 
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Власти: под Новой Каховкой восемь сел остались без электричества после обстрела ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского городского округа.
"В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новой Каховки.
Также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новая Каховка, в результате без электроснабжения в городе несколько десятков домов на двух улицах.
Энергетики ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки, говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
До "последнего украинца" Западу осталось недолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала