https://ria.ru/20230122/obstrel-1846599020.html

Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023

Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:06

2023-01-22T15:06

2023-01-22T15:29

специальная военная операция на украине

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жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского городского округа."В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новой Каховки.Также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новая Каховка, в результате без электроснабжения в городе несколько десятков домов на двух улицах.Энергетики ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

новая каховка

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в мире, новая каховка, жкх