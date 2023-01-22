https://ria.ru/20230122/obstrel-1846599020.html
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:06
2023-01-22T15:06
2023-01-22T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили власти Новокаховского городского округа."В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новой Каховки.Также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новая Каховка, в результате без электроснабжения в городе несколько десятков домов на двух улицах.Энергетики ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, новая каховка, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, ЖКХ
15:06 22.01.2023 (обновлено: 15:29 22.01.2023)
Восемь сел под Новой Каховкой остались без электричества из-за обстрела ВСУ
Власти: под Новой Каховкой восемь сел остались без электричества после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости.
Обстрел украинскими войсками произведен под Новой Каховкой, повреждения ЛЭП привели к обесточиванию восьми сел в районе, сообщили
власти Новокаховского городского округа.
"В результате украинского обстрела повреждена электролиния в районе села Обрывки. Без электричества оказались населенные пункты городского округа: Обрывки, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагеря, Песчаное, Масловка", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Новой Каховки.
Также в результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция в городе Новая Каховка, в результате без электроснабжения в городе несколько десятков домов на двух улицах.
Энергетики ГУП "Херсоноблэнерго" восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагеря, Песчаное, Масловка и Обрывки, говорится в сообщении.