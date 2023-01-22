Рейтинг@Mail.ru
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/napravlenie-1846591922.html
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ
Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:27
2023-01-22T15:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846604323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dfa24aed356ead30ccda642b5c47bac9.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск."За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях
Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях
2023-01-22T14:27
true
PT4M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846604323_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_21052bff5d3c326c7ca28b2981c8cfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:27 22.01.2023 (обновлено: 15:50 22.01.2023)
 
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ

Минобороны: на Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала