https://ria.ru/20230122/napravlenie-1846591922.html

На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ

На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023

На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ

Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:27

2023-01-22T14:27

2023-01-22T15:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск."За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях 2023-01-22T14:27 true PT4M19S

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины