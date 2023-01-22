https://ria.ru/20230122/napravlenie-1846591922.html
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ
Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:27
2023-01-22T14:27
2023-01-22T15:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские военные и добровольцы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, уничтожены более 80 украинских военных и бронетехника, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе населенного пункта Антоновка Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск."За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях
Конашенков о боевых действиях на Запорожском, Донецком и Купянском направлениях
2023-01-22T14:27
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:27 22.01.2023 (обновлено: 15:50 22.01.2023)
На Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ
Минобороны: на Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ