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ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/lnr-1846592127.html
ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.01.2023
ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:28
2023-01-22T14:43
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии ЦВО и ВДВ нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад войск Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянского лесничества и Ямполовка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846593021.html
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россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:28 22.01.2023 (обновлено: 14:43 22.01.2023)
 
ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении

Российские войска уничтожили свыше 130 украинских боевиков в ЛНР и Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии ЦВО и ВДВ нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад войск Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянского лесничества и Ямполовка ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказали в министерстве.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
14:31Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Антоновки в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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