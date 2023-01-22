https://ria.ru/20230122/lnr-1846592127.html

ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении

ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 22.01.2023

ВС России уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:28

2023-01-22T14:28

2023-01-22T14:43

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 130 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, автомобиль и пикап", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии ЦВО и ВДВ нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-штурмовых бригад войск Украины и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Серебрянского лесничества и Ямполовка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и пикап", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1846593021.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность