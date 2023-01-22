https://ria.ru/20230122/koronatsiya-1846536300.html

Коронация Карла III ознаменуется тремя днями торжеств

Коронация Карла III ознаменуется тремя днями торжеств - РИА Новости, 22.01.2023

Коронация Карла III ознаменуется тремя днями торжеств

Коронация короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств - с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд, сообщает... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T06:00

2023-01-22T06:00

2023-01-22T06:00

в мире

великобритания

шотландия

карл iii

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Коронация короля Великобритании Карла III ознаменуется тремя днями торжеств - с 6 по 8 мая, они будут включать концерт с участием мировых звезд, сообщает Букингемский дворец. "Букингемский дворец рад сообщить дополнительные подробности о церемониальных, праздничных и общественных мероприятиях, которые пройдут в коронационные выходные с субботы 6 по понедельник 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении на сайте дворца. Как отмечается, 6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерском аббатстве. После коронации они вернутся в Букингемский дворец, там вместе с другими членами королевской семьи король Карл III и королева-консорт Камилла поприветствуют подданных с балкона. По информации Букингемского дворца, в Виндзорском замке 7 мая состоится концерт с участием мировых звезд. Как отмечается, на концерте будут выступать известные оркестры, а также "коронационный хор", в который войдут участники музыкальных коллективов для глухих и беженцы. Вечером 7 мая будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании. В этот день запланирован "большой обед" - жители Британии смогут собраться вместе и отметить коронацию короля как у себя дома, так и на улице. Как отмечается в сообщении Букингемского дворца, 8 мая планируется провести волонтерские акции по благоустройству районов. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20230111/protesty-1844125611.html

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в мире, великобритания, шотландия, карл iii, елизавета ii