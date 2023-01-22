https://ria.ru/20230122/ilovaysk-1846567010.html

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР

Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:44

2023-01-22T10:44

2023-01-22T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

иловайск

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Иловайск: выпущена 1 ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

иловайск

украина

донецкая народная республика

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в мире, иловайск, украина, донецкая народная республика, сцкк