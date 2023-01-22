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Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР
Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:44
2023-01-22T10:44
2023-01-22T10:44
специальная военная операция на украине
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иловайск
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сцкк
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Иловайск: выпущена 1 ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска ночью выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску