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Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/ilovaysk-1846567010.html
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР - РИА Новости, 22.01.2023
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР
Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:44
2023-01-22T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Иловайск: выпущена 1 ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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в мире, иловайск, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:44 22.01.2023
 
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска ночью выпустили ракету "Точка-У" по Иловайску

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкПуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
Пуск ракеты из тактического комплекса Точка-У - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Пуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Иловайск, выпустив оперативно-тактическую ракету "Точка-У", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красноармейск – населенный пункт Иловайск: выпущена 1 ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИловайскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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