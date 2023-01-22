https://ria.ru/20230122/gololed-1846629816.html

СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед

СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед - РИА Новости, 22.01.2023

СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед

Следственные органы начали проверку после многочисленных жалоб жителей Ярославля и области на плохую обработку улиц города от гололеда, из-за чего люди падают и РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:27

2023-01-22T18:27

2023-01-22T18:28

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после многочисленных жалоб жителей Ярославля и области на плохую обработку улиц города от гололеда, из-за чего люди падают и получают травмы, сообщило СУСК России по Ярославской области. "Организована процессуальная проверка по размещённой в сети интернет информации о травмировании жителей региона в результате отсутствия уборки снега на улицах города и образовавшегося гололеда. В социальных сетях пользователи неоднократно высказывали жалобы по указанным фактам. В результате имели место случаи обращения жителей региона в больницы с полученными на улицах травмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Сильный гололед образовался в регионе несколько дней назад, когда после оттепели и дождей ударил мороз. Особенно много жалоб на гололед в Ярославле – по словам жителей, даже в центре города тротуары убирают очень плохо, не говоря уже об окраинах. По данным областной больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле, в первые сутки гололеда в больнице зарегистрировали 170 обращений с травматологической и нейрохирургической патологией, что почти в два раза больше, чем в обычный день.

https://ria.ru/20221121/gololed-1833182601.html

https://ria.ru/20221222/gololed-1840482458.html

ярославль

россия

ярославская область

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)