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СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед - РИА Новости, 22.01.2023
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СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед
СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед - РИА Новости, 22.01.2023
СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед
Следственные органы начали проверку после многочисленных жалоб жителей Ярославля и области на плохую обработку улиц города от гололеда, из-за чего люди падают и РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:27
2023-01-22T18:28
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после многочисленных жалоб жителей Ярославля и области на плохую обработку улиц города от гололеда, из-за чего люди падают и получают травмы, сообщило СУСК России по Ярославской области. "Организована процессуальная проверка по размещённой в сети интернет информации о травмировании жителей региона в результате отсутствия уборки снега на улицах города и образовавшегося гололеда. В социальных сетях пользователи неоднократно высказывали жалобы по указанным фактам. В результате имели место случаи обращения жителей региона в больницы с полученными на улицах травмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Сильный гололед образовался в регионе несколько дней назад, когда после оттепели и дождей ударил мороз. Особенно много жалоб на гололед в Ярославле – по словам жителей, даже в центре города тротуары убирают очень плохо, не говоря уже об окраинах. По данным областной больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле, в первые сутки гололеда в больнице зарегистрировали 170 обращений с травматологической и нейрохирургической патологией, что почти в два раза больше, чем в обычный день.
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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:27 22.01.2023 (обновлено: 18:28 22.01.2023)
 
СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на гололед

СК заинтересовался жалобами жителей Ярославля на плохую обработку улиц города при гололеде

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гололед. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после многочисленных жалоб жителей Ярославля и области на плохую обработку улиц города от гололеда, из-за чего люди падают и получают травмы, сообщило СУСК России по Ярославской области.
"Организована процессуальная проверка по размещённой в сети интернет информации о травмировании жителей региона в результате отсутствия уборки снега на улицах города и образовавшегося гололеда. В социальных сетях пользователи неоднократно высказывали жалобы по указанным фактам. В результате имели место случаи обращения жителей региона в больницы с полученными на улицах травмами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Сильный гололед образовался в регионе несколько дней назад, когда после оттепели и дождей ударил мороз. Особенно много жалоб на гололед в Ярославле – по словам жителей, даже в центре города тротуары убирают очень плохо, не говоря уже об окраинах. По данным областной больницы скорой помощи имени Соловьева в Ярославле, в первые сутки гололеда в больнице зарегистрировали 170 обращений с травматологической и нейрохирургической патологией, что почти в два раза больше, чем в обычный день.
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ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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