https://ria.ru/20230122/dtp-1846553439.html
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:27
2023-01-22T09:27
2023-01-22T09:27
происшествия
омск
renault logan
омская область
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ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в 1.10 (22.10 мск). В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП в Ленинском округе. По данным областного УМВД, 38-летний водитель Renault Logan ехал по улице Демьяна Бедного, в районе дома №45 он решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. После этого он врезался в Nissan под управлением 53-летнего мужчины. Затем Nissan отбросило на двигающийся по встречному направлению автобус ПАЗ под управлением 48-летнего мужчины. Автомобиль Renault после столкновения загорелся. "В результате ДТП водитель Renault скончался на месте происшествия. Водитель Nissan и двое его пассажиров, женщины 1965 и 1982 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, renault logan, омская область
Происшествия, Омск, Renault Logan, Омская область
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с двумя иномарками и автобусом в Омске