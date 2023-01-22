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В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
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В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек - РИА Новости, 22.01.2023
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек
Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:27
2023-01-22T09:27
происшествия
омск
renault logan
омская область
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ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в 1.10 (22.10 мск). В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП в Ленинском округе. По данным областного УМВД, 38-летний водитель Renault Logan ехал по улице Демьяна Бедного, в районе дома №45 он решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. После этого он врезался в Nissan под управлением 53-летнего мужчины. Затем Nissan отбросило на двигающийся по встречному направлению автобус ПАЗ под управлением 48-летнего мужчины. Автомобиль Renault после столкновения загорелся. "В результате ДТП водитель Renault скончался на месте происшествия. Водитель Nissan и двое его пассажиров, женщины 1965 и 1982 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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омск
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происшествия, омск, renault logan, омская область
Происшествия, Омск, Renault Logan, Омская область
09:27 22.01.2023
 
В Омске в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с двумя иномарками и автобусом в Омске

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП в Ленинском округе Омска
ДТП в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП в Ленинском округе Омска
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ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали, а также сгорел автомобиль Renault в ДТП в Омске, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла в 1.10 (22.10 мск). В Госавтоинспекцию сообщили о ДТП в Ленинском округе. По данным областного УМВД, 38-летний водитель Renault Logan ехал по улице Демьяна Бедного, в районе дома №45 он решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. После этого он врезался в Nissan под управлением 53-летнего мужчины. Затем Nissan отбросило на двигающийся по встречному направлению автобус ПАЗ под управлением 48-летнего мужчины. Автомобиль Renault после столкновения загорелся.
"В результате ДТП водитель Renault скончался на месте происшествия. Водитель Nissan и двое его пассажиров, женщины 1965 и 1982 годов рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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ПроисшествияОмскRenault LoganОмская область
 
 
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