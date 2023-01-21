https://ria.ru/20230121/pozdravlenie-1846479718.html
Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне
Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне - РИА Новости, 21.01.2023
Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне
Телебашня Благовещенска разместила световую надпись "С Новым годом!" на двух языках – русском и китайском для соседнего китайского города Хэйхэ, где отмечают... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:54
2023-01-21T16:54
2023-01-21T16:54
в мире
благовещенск
китай
хэйхэ
чуньцзе (китайский новый год)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Телебашня Благовещенска разместила световую надпись "С Новым годом!" на двух языках – русском и китайском для соседнего китайского города Хэйхэ, где отмечают Новый год по лунному календарю, передает корреспондент РИА Новости. Подсветка горит разными цветами и узорами. В какой-то момент на одном из этажей сооружения появляются буквы. Бегущая строка "С новым годом!" сначала транслируется на русском языке, следом появляются китайские иероглифы. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать в течение семи часов. Хотя в обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье. Телебашня находится на набережной пограничной с КНР реки Амур, откуда хорошо видно, что соседний китайский Хэйхэ уже начал празднование Нового года по лунному календарю. Слышны непрекращающиеся звуки петард и фейерверков. В пятницу министерство цифрового развития и связи Приамурья сообщало, что 21 января, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском. В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.
https://ria.ru/20230121/kitay-1846258551.html
https://ria.ru/20230121/prazdnik-1846173658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, благовещенск, китай, хэйхэ, чуньцзе (китайский новый год)
В мире, Благовещенск, Китай, Хэйхэ, Чуньцзе (китайский Новый год)
Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне
На телебашне в Благовещенске поставили надпись "С Новым годом" для китайского города Хэйхэ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Телебашня Благовещенска разместила световую надпись "С Новым годом!" на двух языках – русском и китайском для соседнего китайского города Хэйхэ, где отмечают Новый год по лунному календарю, передает корреспондент РИА Новости.
Подсветка горит разными цветами и узорами. В какой-то момент на одном из этажей сооружения появляются буквы. Бегущая строка "С новым годом!" сначала транслируется на русском языке, следом появляются китайские иероглифы. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать в течение семи часов. Хотя в обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье.
Телебашня находится на набережной пограничной с КНР
реки Амур
, откуда хорошо видно, что соседний китайский Хэйхэ уже начал празднование Нового года по лунному календарю. Слышны непрекращающиеся звуки петард и фейерверков.
В пятницу министерство цифрового развития и связи Приамурья сообщало, что 21 января, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском.
В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.