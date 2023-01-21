https://ria.ru/20230121/pozdravlenie-1846479718.html

Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне

Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне - РИА Новости, 21.01.2023

Благовещенск поздравил китайский Хэйхэ с Новым годом надписью на телебашне

Телебашня Благовещенска разместила световую надпись "С Новым годом!" на двух языках – русском и китайском для соседнего китайского города Хэйхэ, где отмечают... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:54

2023-01-21T16:54

2023-01-21T16:54

в мире

благовещенск

китай

хэйхэ

чуньцзе (китайский новый год)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Телебашня Благовещенска разместила световую надпись "С Новым годом!" на двух языках – русском и китайском для соседнего китайского города Хэйхэ, где отмечают Новый год по лунному календарю, передает корреспондент РИА Новости. Подсветка горит разными цветами и узорами. В какой-то момент на одном из этажей сооружения появляются буквы. Бегущая строка "С новым годом!" сначала транслируется на русском языке, следом появляются китайские иероглифы. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать в течение семи часов. Хотя в обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье. Телебашня находится на набережной пограничной с КНР реки Амур, откуда хорошо видно, что соседний китайский Хэйхэ уже начал празднование Нового года по лунному календарю. Слышны непрекращающиеся звуки петард и фейерверков. В пятницу министерство цифрового развития и связи Приамурья сообщало, что 21 января, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском. В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.

https://ria.ru/20230121/kitay-1846258551.html

https://ria.ru/20230121/prazdnik-1846173658.html

благовещенск

китай

хэйхэ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, благовещенск, китай, хэйхэ, чуньцзе (китайский новый год)