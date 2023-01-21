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ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/porazhenie-1846461882.html
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР
Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:10
2023-01-21T15:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
15:10 21.01.2023
 
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР

ВС России нанесли поражение пункту управления стрелкового батальона теробороны ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ
Военнослужащий МО РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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