https://ria.ru/20230121/porazhenie-1846461882.html
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023
ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР
Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:10
2023-01-21T15:10
2023-01-21T15:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846460979.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР
ВС России нанесли поражение пункту управления стрелкового батальона теробороны ВСУ в ДНР