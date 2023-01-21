https://ria.ru/20230121/porazhenie-1846461882.html

ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР

ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023

ВС России поразили пункт управления батальона теробороны ВСУ в ДНР

Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:10

2023-01-21T15:10

2023-01-21T15:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли поражение пункту управления украинского 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пункту управления 36-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны в районе населенного пункта Котляровка Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846460979.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины