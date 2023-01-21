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В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках - РИА Новости, 21.01.2023
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В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках
В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках - РИА Новости, 21.01.2023
В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках
Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, ему оторвало два пальца, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:34
2023-01-21T16:34
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, ему оторвало два пальца, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщения от граждан о громком хлопке возле одного из кинотеатров, расположенных на проспекте Ленина в Кемерово поступило в 16.34 (12.34 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "Установлено, что возле кинотеатра сработала петарда. Ее в результате неосторожного обращения активировал один из сотрудников заведения внутри помещения. Его коллега, увидев случившееся, попытался выкинуть пиротехническое устройство на улицу, однако на выходе оно сработало прямо у него в руках. В результате 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у него травматическую ампутацию двух пальцев руки", – говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту участковые уполномоченные отдела полиции "Юбилейный" УМВД по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230114/petarda-1844910299.html
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происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
16:34 21.01.2023
 
В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках

МВД: в Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, ему оторвало два пальца, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщения от граждан о громком хлопке возле одного из кинотеатров, расположенных на проспекте Ленина в Кемерово поступило в 16.34 (12.34 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
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"Установлено, что возле кинотеатра сработала петарда. Ее в результате неосторожного обращения активировал один из сотрудников заведения внутри помещения. Его коллега, увидев случившееся, попытался выкинуть пиротехническое устройство на улицу, однако на выходе оно сработало прямо у него в руках. В результате 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у него травматическую ампутацию двух пальцев руки", – говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту участковые уполномоченные отдела полиции "Юбилейный" УМВД по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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