https://ria.ru/20230121/petarda-1846476232.html

В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках

В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках - РИА Новости, 21.01.2023

В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках

Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, ему оторвало два пальца, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:34

2023-01-21T16:34

2023-01-21T16:34

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, ему оторвало два пальца, полиция по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Сообщения от граждан о громком хлопке возле одного из кинотеатров, расположенных на проспекте Ленина в Кемерово поступило в 16.34 (12.34 мск). На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. "Установлено, что возле кинотеатра сработала петарда. Ее в результате неосторожного обращения активировал один из сотрудников заведения внутри помещения. Его коллега, увидев случившееся, попытался выкинуть пиротехническое устройство на улицу, однако на выходе оно сработало прямо у него в руках. В результате 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у него травматическую ампутацию двух пальцев руки", – говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту участковые уполномоченные отдела полиции "Юбилейный" УМВД по городу Кемерово проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230114/petarda-1844910299.html

https://ria.ru/20230102/petarda-1842834995.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово