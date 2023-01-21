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ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области
ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:37
2023-01-21T17:37
2023-01-21T17:37
специальная военная операция на украине
виктор бут
запорожская область
донецк
лдпр
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. В собрании запорожского отделения партии принял участие Виктор Бут, "который намерен и дальше в рамках общей работы в ЛДПР активно участвовать в восстановлении Донбасса, Запорожья и Херсонщины", также сообщил политик. "Будем приезжать в Запорожье часто, будем помогать людям и решать проблемы развития региона. Наша Победа неизбежна!" - также отметил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, запорожская область, донецк, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Виктор Бут, Запорожская область, Донецк, ЛДПР
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области
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