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ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области
ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:37
2023-01-21T17:37
специальная военная операция на украине
виктор бут
запорожская область
донецк
лдпр
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. В собрании запорожского отделения партии принял участие Виктор Бут, "который намерен и дальше в рамках общей работы в ЛДПР активно участвовать в восстановлении Донбасса, Запорожья и Херсонщины", также сообщил политик. "Будем приезжать в Запорожье часто, будем помогать людям и решать проблемы развития региона. Наша Победа неизбежна!" - также отметил он.
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запорожская область
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виктор бут, запорожская область, донецк, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Виктор Бут, Запорожская область, Донецк, ЛДПР
17:37 21.01.2023
 
ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области

Слуцкий: ЛДПР учредила 88-е региональное отделение партии в Запорожской области

© Фото : Слуцкий/TelegramCобрание Запорожского отделения партии ЛДПР
Cобрание Запорожского отделения партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Слуцкий/Telegram
Cобрание Запорожского отделения партии ЛДПР
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут.

"ЛДПР учредила в Запорожье 88-е региональное отделение партии - третье по счету на новых территориях после Донецка и Луганска. Его координатором стала Екатерина Уманец", - сообщил Слуцкий в своем телеграм-канале.

В собрании запорожского отделения партии принял участие Виктор Бут, "который намерен и дальше в рамках общей работы в ЛДПР активно участвовать в восстановлении Донбасса, Запорожья и Херсонщины", также сообщил политик.
"Будем приезжать в Запорожье часто, будем помогать людям и решать проблемы развития региона. Наша Победа неизбежна!" - также отметил он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор БутЗапорожская областьДонецкЛДПР
 
 
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