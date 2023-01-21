https://ria.ru/20230121/otdelenie-1846486532.html

ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области

ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области - РИА Новости, 21.01.2023

ЛДПР учредила региональное отделение в Запорожской области

ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:37

2023-01-21T17:37

2023-01-21T17:37

специальная военная операция на украине

виктор бут

запорожская область

донецк

лдпр

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. ЛДПР учредила в Запорожской области региональное отделение партии, на открытии присутствовали лидер партии Леонид Слуцкий и Виктор Бут. В собрании запорожского отделения партии принял участие Виктор Бут, "который намерен и дальше в рамках общей работы в ЛДПР активно участвовать в восстановлении Донбасса, Запорожья и Херсонщины", также сообщил политик. "Будем приезжать в Запорожье часто, будем помогать людям и решать проблемы развития региона. Наша Победа неизбежна!" - также отметил он.

https://realty.ria.ru/20230119/ldpr-1845956864.html

запорожская область

донецк

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Евгения Нефедова

виктор бут, запорожская область, донецк, лдпр