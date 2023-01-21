https://ria.ru/20230121/obstrel-1846479235.html

Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области

Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области

Село Черноморовка в Херсонской области в субботу днем подверглось обстрелу со стороны украинских войск, зафиксировано не менее пяти прилетов, сообщили власти... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:51

2023-01-21T16:51

2023-01-21T17:02

херсонская область

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Село Черноморовка в Херсонской области в субботу днем подверглось обстрелу со стороны украинских войск, зафиксировано не менее пяти прилетов, сообщили власти Каховского района."Сегодня, 21 января, около 14:00 украинские националисты обстреляли село Черноморовка. Известно как минимум о пяти прилетах", - говорится в сообщении администрации района.Частично пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Информация о пострадавших уточняется.

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины