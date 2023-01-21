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Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области
Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области
Село Черноморовка в Херсонской области в субботу днем подверглось обстрелу со стороны украинских войск, зафиксировано не менее пяти прилетов, сообщили власти... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:51
2023-01-21T16:51
2023-01-21T17:02
херсонская область
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Село Черноморовка в Херсонской области в субботу днем подверглось обстрелу со стороны украинских войск, зафиксировано не менее пяти прилетов, сообщили власти Каховского района."Сегодня, 21 января, около 14:00 украинские националисты обстреляли село Черноморовка. Известно как минимум о пяти прилетах", - говорится в сообщении администрации района.Частично пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230121/donetsk-1846432172.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины
Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины
16:51 21.01.2023 (обновлено: 17:02 21.01.2023)
Украинские войска обстреляли село Черноморовка в Херсонской области
Село Черноморовка в Херсонской области в субботу подверглось обстрелу со стороны ВСУ