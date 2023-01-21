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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 21.01.2023
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:21
2023-01-21T17:21
2023-01-21T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района в 15.45 по улице Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле района города получило повреждения здание детского сада.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин: мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками