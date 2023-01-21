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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 21.01.2023

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:21

2023-01-21T17:21

2023-01-21T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района в 15.45 по улице Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле района города получило повреждения здание детского сада.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины