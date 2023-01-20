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Красноярские власти выплатят компенсации раненым участникам СВО

Красноярские власти выплатят компенсации раненым участникам СВО - РИА Новости, 20.01.2023

Красноярские власти выплатят компенсации раненым участникам СВО

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале заявил, что власти будут выплачивать раненым участникам СВО дополнительно от 300 до 500... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:17

2023-01-20T08:17

2023-01-20T08:33

специальная военная операция на украине

общество

александр усс

владимир путин

красноярский край

украина

россия

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале заявил, что власти будут выплачивать раненым участникам СВО дополнительно от 300 до 500 тысяч рублей. "Поручил правительству края проработать вопрос о дополнительных выплатах тем, кто пострадал в ходе СВО. В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Усс отметил, что в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО, однако для тех, кому требуется серьезное лечение, нужно особое внимание и помощь для возвращения к нормальной жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что членам семей военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье. Военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Президент отмечал, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221229/nagrady-1842273990.html

https://ria.ru/20230118/reabilitatsiya-1845645300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр усс, владимир путин, красноярский край, украина, россия