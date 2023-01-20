https://ria.ru/20230120/voyna-1846164616.html

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет - РИА Новости, 20.01.2023

Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:13

2023-01-20T10:13

2023-01-20T10:13

в мире

рафаэль гросси

дмитрий медведев

украина

россия

магатэ

нато

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной войне быть не может. Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной "Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, кто-то сказал. И я думаю, это правда ... Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это мое убеждение", - сказал Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, дмитрий медведев, украина, россия, магатэ, нато