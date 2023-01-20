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Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет - РИА Новости, 20.01.2023
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Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет - РИА Новости, 20.01.2023
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
в мире
рафаэль гросси
дмитрий медведев
украина
россия
магатэ
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной войне быть не может. Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной "Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, кто-то сказал. И я думаю, это правда ... Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это мое убеждение", - сказал Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
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в мире, рафаэль гросси, дмитрий медведев, украина, россия, магатэ, нато
В мире, Рафаэль Гросси, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, МАГАТЭ, НАТО
10:13 20.01.2023
 
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет

Глава МАГАТЭ Гросси напомнил Медведеву, что победителей в ядерной войне быть не может

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной войне быть не может.
Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной
"Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, кто-то сказал. И я думаю, это правда ... Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это мое убеждение", - сказал Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
00:25
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне
 
В миреРафаэль ГроссиДмитрий МедведевУкраинаРоссияМАГАТЭНАТО
 
 
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