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Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет - РИА Новости, 20.01.2023
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
в мире
рафаэль гросси
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя руководителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, заметил, что победителей в ядерной войне быть не может. Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной "Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана, кто-то сказал. И я думаю, это правда ... Я не выношу суждений по поводу комментариев высокопоставленных чиновников какой бы то ни было страны, но это мое убеждение", - сказал Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, дмитрий медведев, украина, россия, магатэ, нато
В мире, Рафаэль Гросси, Дмитрий Медведев, Украина, Россия, МАГАТЭ, НАТО
Глава МАГАТЭ напомнил, что победителей в ядерной войне не будет
Глава МАГАТЭ Гросси напомнил Медведеву, что победителей в ядерной войне быть не может