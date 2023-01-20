https://ria.ru/20230120/voenkor-1846360011.html
Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин
Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин - РИА Новости, 20.01.2023
Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает: она прооперирована, вела себя... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:33
2023-01-20T18:33
2023-01-20T18:54
россия
евгений пригожин
украина
происшествия
соледар
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает: она прооперирована, вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно.Комментарий Пригожина публикует его пресс-служба в телеграм-канале."Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер". В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненного бойца ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуация в Первомайск (ЛНР) была организована бойцами группы "Вагнер".Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.
https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, евгений пригожин, украина, происшествия, соледар
Россия, Евгений Пригожин, Украина, Происшествия, Соледар
18:33 20.01.2023 (обновлено: 18:54 20.01.2023)
Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин
Пригожин заявил, что военкор Readovka Елсукова прооперирована и ее жизнь в безопасности