https://ria.ru/20230120/voenkor-1846360011.html

Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин

Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин - РИА Новости, 20.01.2023

Жизни военкора Елсуковой ничего не угрожает, сообщил Пригожин

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает: она прооперирована, вела себя... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:33

2023-01-20T18:33

2023-01-20T18:54

россия

евгений пригожин

украина

происшествия

соледар

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что жизни военкора Readovka Анастасии Елсуковой ничего не угрожает: она прооперирована, вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно.Комментарий Пригожина публикует его пресс-служба в телеграм-канале."Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер". В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненного бойца ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Ранее издание Readovka сообщало о серьезном ранении в Соледаре своего военкора Анастасии Елсуковой. По уточненной информации, у нее сильно повреждены колено и бедро. Уточнялось, что ранили Елсукову вблизи линии фронта — эвакуация в Первомайск (ЛНР) была организована бойцами группы "Вагнер".Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января.

https://ria.ru/20230104/oskolok-1843016645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений пригожин, украина, происшествия, соледар