На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию под видом инвалидов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЖители Украины ожидают возле пункта пропуска "Поддобрянка" своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Пограничники разоблачили организатора переправки военнообязанных в Молдавию. Одессит искал в соцсетях мужчин, планировавших наладить "новую жизнь" за границей. Уклонисты должны были заплатить 6000 долларов США и, выдавая себя за инвалидов, выезжать в соседнее государство", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Скольких уклонистов аферист успел переправить в Молдавию или он только искал своих первых клиентов, не уточняется.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.