https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию

Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:04

2023-01-20T16:04

2023-01-20T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817344_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_4dccc17ee67285ce0dcdbba5ac99234d.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Пограничники разоблачили организатора переправки военнообязанных в Молдавию. Одессит искал в соцсетях мужчин, планировавших наладить "новую жизнь" за границей. Уклонисты должны были заплатить 6000 долларов США и, выдавая себя за инвалидов, выезжать в соседнее государство", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Скольких уклонистов аферист успел переправить в Молдавию или он только искал своих первых клиентов, не уточняется. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, молдавия