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На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию
Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:04
2023-01-20T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "Пограничники разоблачили организатора переправки военнообязанных в Молдавию. Одессит искал в соцсетях мужчин, планировавших наладить "новую жизнь" за границей. Уклонисты должны были заплатить 6000 долларов США и, выдавая себя за инвалидов, выезжать в соседнее государство", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Скольких уклонистов аферист успел переправить в Молдавию или он только искал своих первых клиентов, не уточняется. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html
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в мире, украина, молдавия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия
16:04 20.01.2023
 
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию

На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию под видом инвалидов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЖители Украины ожидают возле пункта пропуска "Поддобрянка" своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства
Жители Украины ожидают возле пункта пропуска Поддобрянка своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские пограничники раскрыли канал нелегальной переправки мужчин призывного возраста в Молдавию по фиктивным справкам об инвалидности, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
"Пограничники разоблачили организатора переправки военнообязанных в Молдавию. Одессит искал в соцсетях мужчин, планировавших наладить "новую жизнь" за границей. Уклонисты должны были заплатить 6000 долларов США и, выдавая себя за инвалидов, выезжать в соседнее государство", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Скольких уклонистов аферист успел переправить в Молдавию или он только искал своих первых клиентов, не уточняется.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
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