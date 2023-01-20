08:40 20.01.2023 (обновлено: 08:48 20.01.2023)
СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16
Hürriyet: продажа Турции американских F-16 зависит от членства Швеции и Финляндии в НАТО
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie
Истребитель F-16. Архивное фото
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска, пишет в пятницу газета Hürriyet.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16.
"В то время, когда Турция находится на предвыборном пути, администрация Байдена, похоже, бросила мяч Конгрессу в процессе продажи F-16. Скорость процесса и то, будет ли он одобрен или нет, вероятно, будет связана с различными факторами, такими как шведский и финский вопросы, нормализация отношений с Дамаском, события на Украине и период выборов в Турции", - отмечает издание.
Газета подчеркивает тот факт, что "даже в Греции некоторые эксперты утверждают, что Турции следует продать F-16, чтобы оставить её в западном альянсе".
"И, конечно, члены Конгресса также сделают такой расчет", - пишет Hürriyet.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.