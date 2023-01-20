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СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16 - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16
СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16 - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16
Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:40
2023-01-20T08:48
в мире
мевлют чавушоглу
турция
швеция
финляндия
нато
f-16
f-35
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска, пишет в пятницу газета Hürriyet. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16. "В то время, когда Турция находится на предвыборном пути, администрация Байдена, похоже, бросила мяч Конгрессу в процессе продажи F-16. Скорость процесса и то, будет ли он одобрен или нет, вероятно, будет связана с различными факторами, такими как шведский и финский вопросы, нормализация отношений с Дамаском, события на Украине и период выборов в Турции", - отмечает издание. Газета подчеркивает тот факт, что "даже в Греции некоторые эксперты утверждают, что Турции следует продать F-16, чтобы оставить её в западном альянсе". "И, конечно, члены Конгресса также сделают такой расчет", - пишет Hürriyet. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
https://ria.ru/20230120/turtsiya-1846150946.html
https://ria.ru/20230119/nato-1845856459.html
турция
швеция
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, швеция, финляндия, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Мевлют Чавушоглу, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО, F-16, F-35, С-400 «Триумф»
08:40 20.01.2023 (обновлено: 08:48 20.01.2023)
 
СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16

Hürriyet: продажа Турции американских F-16 зависит от членства Швеции и Финляндии в НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie
Истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска, пишет в пятницу газета Hürriyet.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал
"В то время, когда Турция находится на предвыборном пути, администрация Байдена, похоже, бросила мяч Конгрессу в процессе продажи F-16. Скорость процесса и то, будет ли он одобрен или нет, вероятно, будет связана с различными факторами, такими как шведский и финский вопросы, нормализация отношений с Дамаском, события на Украине и период выборов в Турции", - отмечает издание.
Газета подчеркивает тот факт, что "даже в Греции некоторые эксперты утверждают, что Турции следует продать F-16, чтобы оставить её в западном альянсе".
"И, конечно, члены Конгресса также сделают такой расчет", - пишет Hürriyet.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 00:30
Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурцияШвецияФинляндияНАТОF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
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