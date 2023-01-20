https://ria.ru/20230120/turtsiya-1846151819.html

СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16

СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16 - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ назвали условие продажи Турции американских F-16

Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:40

2023-01-20T08:40

2023-01-20T08:48

в мире

мевлют чавушоглу

турция

швеция

финляндия

нато

f-16

f-35

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Продажа Турции американских истребителей F-16 будет зависеть от процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО, событий на Украине и нормализации отношений Анкары и Дамаска, пишет в пятницу газета Hürriyet. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16. "В то время, когда Турция находится на предвыборном пути, администрация Байдена, похоже, бросила мяч Конгрессу в процессе продажи F-16. Скорость процесса и то, будет ли он одобрен или нет, вероятно, будет связана с различными факторами, такими как шведский и финский вопросы, нормализация отношений с Дамаском, события на Украине и период выборов в Турции", - отмечает издание. Газета подчеркивает тот факт, что "даже в Греции некоторые эксперты утверждают, что Турции следует продать F-16, чтобы оставить её в западном альянсе". "И, конечно, члены Конгресса также сделают такой расчет", - пишет Hürriyet. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

https://ria.ru/20230120/turtsiya-1846150946.html

https://ria.ru/20230119/nato-1845856459.html

турция

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мевлют чавушоглу, турция, швеция, финляндия, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф»