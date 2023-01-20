12:10 20.01.2023 (обновлено: 12:58 20.01.2023)
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне
Артиллеристы уничтожили 18 и ранили еще десять боевиков украинской теробороны в Херсоне
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв — РИА Новости. Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
"По данным источника в Херсоне, вчера артиллерийским огнем по позициям 124-й бригады теробороны ВСУ были уничтожены 18 украинских боевиков, еще десять получили ранения", — сказал он.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.