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Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/teroborona-1846210024.html
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне - РИА Новости, 20.01.2023
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне
Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:10
2023-01-20T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв — РИА Новости. Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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украина
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безопасность, россия, украина, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:10 20.01.2023 (обновлено: 12:58 20.01.2023)
 
Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне

Артиллеристы уничтожили 18 и ранили еще десять боевиков украинской теробороны в Херсоне

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв — РИА Новости. Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
"По данным источника в Херсоне, вчера артиллерийским огнем по позициям 124-й бригады теробороны ВСУ были уничтожены 18 украинских боевиков, еще десять получили ранения", — сказал он.
Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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