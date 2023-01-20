https://ria.ru/20230120/teroborona-1846210024.html

Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне

Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне - РИА Новости, 20.01.2023

Артиллеристы уничтожили 18 боевиков украинской теробороны в Херсоне

Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:10

2023-01-20T12:10

2023-01-20T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв — РИА Новости. Российские подразделения убили и ранили больше двух десятков бойцов украинской территориальной обороны в Херсоне, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.Минувшей осенью жителей Херсонской области эвакуировали с правого берега Днепра, в том числе из Херсона и Берислава, на левый из-за возможного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения. Сергей Суровикин, занимавший тогда пост командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации, доложил об отводе подразделений для занятия обороны по левому берегу Днепра. С тех пор Херсон и прилегающая к нему правобережная часть области находятся под контролем ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20230119/donbass-1845862753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр