https://ria.ru/20230120/terakt-1846306168.html

Житель Великобритании признал вину в подготовке теракта против военных

Житель Великобритании признал вину в подготовке теракта против военных - РИА Новости, 20.01.2023

Житель Великобритании признал вину в подготовке теракта против военных

Житель Великобритании 19-летний Мэттью Кинг признал в суде вину в подготовке террористической атаки предположительно против офицеров полиции и военнослужащих,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:16

2023-01-20T16:16

2023-01-20T16:16

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Житель Великобритании 19-летний Мэттью Кинг признал в суде вину в подготовке террористической атаки предположительно против офицеров полиции и военнослужащих, сообщила в пятницу газета Independent. По словам обвинения, намерения Кинга были связаны с экстремистскими исламистскими убеждениями. В рамках подготовки теракта он производил наблюдение около железнодорожных вокзалов, полицейских участков, одного из судов и армейских казарм на востоке Лондона, пишет Independent. Власти получили наводку о планах Кинга через горячую линию по борьбе с терроризмом, после того как он в апреле 2022 года опубликовал видео с исламистским содержанием. В мае подросток, проживающий на юго-востоке Англии, был задержан у себя дома офицерами антитеррористического подразделения лондонской полиции. Позднее Кингу выдвинули обвинения в подготовке террористической атаки в период с 22 декабря 2021 по 17 мая 2022 года. Вынесение приговора было отложено до 14 апреля, отмечает газета.

https://ria.ru/20230108/germaniya-1843478347.html

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