Житель Великобритании признал вину в подготовке теракта против военных
Житель Великобритании признал в суде вину в подготовке теракта против военных и полиции
© AP Photo / Victoria Jones/PAПолиция в Великобритании
© AP Photo / Victoria Jones/PA
Полиция в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Житель Великобритании 19-летний Мэттью Кинг признал в суде вину в подготовке террористической атаки предположительно против офицеров полиции и военнослужащих, сообщила в пятницу газета Independent.
"На слушании в (лондонском Центральном уголовном суде) Олд-Бэйли в пятницу Кинг признал вину в подготовке террористических актов… Подросток признал виду в подготовке исламистской террористической атаки предположительно против офицеров полиции и военнослужащих", - говорится в сообщении издания.
По словам обвинения, намерения Кинга были связаны с экстремистскими исламистскими убеждениями. В рамках подготовки теракта он производил наблюдение около железнодорожных вокзалов, полицейских участков, одного из судов и армейских казарм на востоке Лондона, пишет Independent.
Власти получили наводку о планах Кинга через горячую линию по борьбе с терроризмом, после того как он в апреле 2022 года опубликовал видео с исламистским содержанием. В мае подросток, проживающий на юго-востоке Англии, был задержан у себя дома офицерами антитеррористического подразделения лондонской полиции.
Позднее Кингу выдвинули обвинения в подготовке террористической атаки в период с 22 декабря 2021 по 17 мая 2022 года. Вынесение приговора было отложено до 14 апреля, отмечает газета.
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