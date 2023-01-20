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"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского
"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского - РИА Новости, 20.01.2023
"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского
Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский, о смерти которого стало известно в четверг, умер от удара током, об этом сообщила в социальных сетях его приемная... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T02:50
2023-01-20T02:50
2023-01-20T02:50
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский, о смерти которого стало известно в четверг, умер от удара током, об этом сообщила в социальных сетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.Суховский умер 12 января. О причинах случившегося ранее было не известно.Актер, по словам Медведевой, поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова. Юноша, как утверждает она, подрабатывал на стройке. "Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", - написала женщина.Сразу после инцидента, по утверждению Медведевой, на территории исчезли камеры видеонаблюдения. "Еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли", - сообщила она.Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".
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москва, происшествия, кино
Культура, Москва, Происшествия, кино
"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского
Мать 18-летнего актера Суховского заявила, что он погиб от удара током в трансформаторе