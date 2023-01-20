https://ria.ru/20230120/sukhovskiy-1846137327.html

"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского

"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского - РИА Новости, 20.01.2023

"Нашли спустя два дня": названа причина гибели 18-летнего актера Суховского

Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский, о смерти которого стало известно в четверг, умер от удара током, об этом сообщила в социальных сетях его приемная... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T02:50

2023-01-20T02:50

2023-01-20T02:50

культура

москва

происшествия

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846092666_71:0:1102:580_1920x0_80_0_0_5d31ee652d104b7721d9bf02cd4d3907.png

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Восемнадцатилетний актер Арсен Суховский, о смерти которого стало известно в четверг, умер от удара током, об этом сообщила в социальных сетях его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева.Суховский умер 12 января. О причинах случившегося ранее было не известно.Актер, по словам Медведевой, поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова. Юноша, как утверждает она, подрабатывал на стройке. "Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током", - написала женщина.Сразу после инцидента, по утверждению Медведевой, на территории исчезли камеры видеонаблюдения. "Еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли", - сообщила она.Суховский вместе с актером Иваном Охлобыстиным снялся в фильме "Недетский дом", вышедшем на экраны в 2021 году, а также в картине "Ладога".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, кино