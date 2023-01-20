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В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны - РИА Новости, 20.01.2023
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В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны
В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны - РИА Новости, 20.01.2023
В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на запорожском участке линии фронта участились случаи перехода... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:54
2023-01-20T15:04
в мире
запорожье
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на запорожском участке линии фронта участились случаи перехода членов украинских отрядов теробороны на сторону России. "Украинские военные из числа территориальной обороны начали всё активнее переходить на нашу сторону, так как не хотят больше воевать и умирать за режим Зеленского. Поэтому у насильно мобилизованных один выход - договариваться с нами и переходить на мирную сторону", - сказал Рогов. По его словам, процесс активизировался около месяца назад. "Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз", - подчеркнул Рогов. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230120/zaporozhe-1846264212.html
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в мире, запорожье, владимир рогов, россия, запорожская область
В мире, Запорожье, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область
14:54 20.01.2023 (обновлено: 15:04 20.01.2023)
 
В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны

Запорожские власти рассказали о случаях перехода украинских военных на сторону России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в южном секторе спецоперации
Танк Т-72 в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на запорожском участке линии фронта участились случаи перехода членов украинских отрядов теробороны на сторону России.
"Украинские военные из числа территориальной обороны начали всё активнее переходить на нашу сторону, так как не хотят больше воевать и умирать за режим Зеленского. Поэтому у насильно мобилизованных один выход - договариваться с нами и переходить на мирную сторону", - сказал Рогов.
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
14:30Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта
По его словам, процесс активизировался около месяца назад. "Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз", - подчеркнул Рогов.
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
13:55Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
 
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