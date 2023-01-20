https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846276712.html

В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны

В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны - РИА Новости, 20.01.2023

В Запорожье рассказали о случаях сдачи военных из украинской теробороны

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на запорожском участке линии фронта участились случаи перехода... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:54

2023-01-20T14:54

2023-01-20T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на запорожском участке линии фронта участились случаи перехода членов украинских отрядов теробороны на сторону России. "Украинские военные из числа территориальной обороны начали всё активнее переходить на нашу сторону, так как не хотят больше воевать и умирать за режим Зеленского. Поэтому у насильно мобилизованных один выход - договариваться с нами и переходить на мирную сторону", - сказал Рогов. По его словам, процесс активизировался около месяца назад. "Есть случаи по одному, по два, по три, по пять, и даже есть случай больше десяти человек за один раз", - подчеркнул Рогов. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230120/zaporozhe-1846264212.html

https://ria.ru/20230120/lobkovoe-1846250488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, владимир рогов, россия, запорожская область