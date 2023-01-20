https://ria.ru/20230120/spasateli-1846262177.html

В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей

В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей - РИА Новости, 20.01.2023

В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:27

2023-01-20T14:27

2023-01-20T14:38

кемеровская область

сергей цивилев

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства региона. "После капитального ремонта на базе Кузбасского молодежного центра на проспекте Ленина, 57 в Кемерове открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности ликвидации и последствий стихийных бедствий в Кузбассе. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Цивилев", – сообщает пресс-служба. "Наши волонтеры и добровольцы работают на благо кузбассовцев, оказывают людям помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную. Вы помогаете и жителям нашего региона, и жителям ДНР, ЛНР, спасаете жизни, приходите на выручку в нужную минуту. Это мощное движение людей, для которых нет чужой беды. Убежден, что взаимодействие органов власти и волонтерских организаций — важная составляющая, которая поможет сделать необходимую общественную работу более динамичной и привлечет дополнительные ресурсы. Вы творите добро по зову сердца. Я очень благодарен вам за активную работу", — приводятся в сообщении слова главы региона. Добровольцы центра презентовали различные проекты и достижения ресурсного центра, провели экскурсию, рассказали о своей деятельности, показали оборудование корпуса спасателей, а также продемонстрировали работу сводной группы добровольцев, выезжающих на ЧС и аварийно-спасательные работы. Ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса создан в 2019 году. Региональное отделение разделяется на южную и северную агломерации с двумя центрами: на севере — в Кемерово, на юге — в Новокузнецке. В состав корпуса входит свыше тысячи добровольцев, сформировано 12 отрядов. Отмечается, что с 2014 года корпус спасателей участвовал в ликвидации 10 чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба, было реализовано более 35 проектов, проведено более 3000 мастер-классов по различным направлениям деятельности. С 2019 года добровольцы принимают участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: доставляют продукты и лекарства маломобильным гражданам, оказывают помощь медикам. В 2022 году волонтеры включились в организацию работы гуманитарного федерального штаба #МЫВМЕСТЕ. Ребята активно содействовали в отправке свыше 2000 тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230118/lego-kirpich-1845648749.html

https://ria.ru/20230117/detsad-1845427138.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемеровская область, сергей цивилев, кемерово, россия