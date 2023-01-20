14:27 20.01.2023 (обновлено: 14:38 20.01.2023)
В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
Цивилев открыл ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса после ремонта
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия после капитального ремонта ресурсного центра студенческого корпуса спасателей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия после капитального ремонта ресурсного центра студенческого корпуса спасателей
КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"После капитального ремонта на базе Кузбасского молодежного центра на проспекте Ленина, 57 в Кемерове открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности ликвидации и последствий стихийных бедствий в Кузбассе. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Цивилев", – сообщает пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
"Наши волонтеры и добровольцы работают на благо кузбассовцев, оказывают людям помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную. Вы помогаете и жителям нашего региона, и жителям ДНР, ЛНР, спасаете жизни, приходите на выручку в нужную минуту. Это мощное движение людей, для которых нет чужой беды. Убежден, что взаимодействие органов власти и волонтерских организаций — важная составляющая, которая поможет сделать необходимую общественную работу более динамичной и привлечет дополнительные ресурсы. Вы творите добро по зову сердца. Я очень благодарен вам за активную работу", — приводятся в сообщении слова главы региона.
Добровольцы центра презентовали различные проекты и достижения ресурсного центра, провели экскурсию, рассказали о своей деятельности, показали оборудование корпуса спасателей, а также продемонстрировали работу сводной группы добровольцев, выезжающих на ЧС и аварийно-спасательные работы.
Ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса создан в 2019 году. Региональное отделение разделяется на южную и северную агломерации с двумя центрами: на севере — в Кемерово, на юге — в Новокузнецке. В состав корпуса входит свыше тысячи добровольцев, сформировано 12 отрядов. Отмечается, что с 2014 года корпус спасателей участвовал в ликвидации 10 чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба, было реализовано более 35 проектов, проведено более 3000 мастер-классов по различным направлениям деятельности.
С 2019 года добровольцы принимают участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: доставляют продукты и лекарства маломобильным гражданам, оказывают помощь медикам. В 2022 году волонтеры включились в организацию работы гуманитарного федерального штаба #МЫВМЕСТЕ. Ребята активно содействовали в отправке свыше 2000 тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.
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