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В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей - РИА Новости, 20.01.2023
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В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей - РИА Новости, 20.01.2023
В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:27
2023-01-20T14:38
кемеровская область
сергей цивилев
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства региона. "После капитального ремонта на базе Кузбасского молодежного центра на проспекте Ленина, 57 в Кемерове открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности ликвидации и последствий стихийных бедствий в Кузбассе. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Цивилев", – сообщает пресс-служба. "Наши волонтеры и добровольцы работают на благо кузбассовцев, оказывают людям помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную. Вы помогаете и жителям нашего региона, и жителям ДНР, ЛНР, спасаете жизни, приходите на выручку в нужную минуту. Это мощное движение людей, для которых нет чужой беды. Убежден, что взаимодействие органов власти и волонтерских организаций — важная составляющая, которая поможет сделать необходимую общественную работу более динамичной и привлечет дополнительные ресурсы. Вы творите добро по зову сердца. Я очень благодарен вам за активную работу", — приводятся в сообщении слова главы региона. Добровольцы центра презентовали различные проекты и достижения ресурсного центра, провели экскурсию, рассказали о своей деятельности, показали оборудование корпуса спасателей, а также продемонстрировали работу сводной группы добровольцев, выезжающих на ЧС и аварийно-спасательные работы. Ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса создан в 2019 году. Региональное отделение разделяется на южную и северную агломерации с двумя центрами: на севере — в Кемерово, на юге — в Новокузнецке. В состав корпуса входит свыше тысячи добровольцев, сформировано 12 отрядов. Отмечается, что с 2014 года корпус спасателей участвовал в ликвидации 10 чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба, было реализовано более 35 проектов, проведено более 3000 мастер-классов по различным направлениям деятельности. С 2019 года добровольцы принимают участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: доставляют продукты и лекарства маломобильным гражданам, оказывают помощь медикам. В 2022 году волонтеры включились в организацию работы гуманитарного федерального штаба #МЫВМЕСТЕ. Ребята активно содействовали в отправке свыше 2000 тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.
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кемеровская область, сергей цивилев, кемерово, россия
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Кемерово, Россия
14:27 20.01.2023 (обновлено: 14:38 20.01.2023)
 
В Кузбассе отремонтировали ресурсный центр студенческого корпуса спасателей

Цивилев открыл ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса после ремонта

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия после капитального ремонта ресурсного центра студенческого корпуса спасателей
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия после капитального ремонта ресурсного центра студенческого корпуса спасателей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время открытия после капитального ремонта ресурсного центра студенческого корпуса спасателей
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"После капитального ремонта на базе Кузбасского молодежного центра на проспекте Ленина, 57 в Кемерове открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности ликвидации и последствий стихийных бедствий в Кузбассе. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Цивилев", – сообщает пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл после капитального ремонта ресурсный центр студенческого корпуса спасателей
"Наши волонтеры и добровольцы работают на благо кузбассовцев, оказывают людям помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную. Вы помогаете и жителям нашего региона, и жителям ДНР, ЛНР, спасаете жизни, приходите на выручку в нужную минуту. Это мощное движение людей, для которых нет чужой беды. Убежден, что взаимодействие органов власти и волонтерских организаций — важная составляющая, которая поможет сделать необходимую общественную работу более динамичной и привлечет дополнительные ресурсы. Вы творите добро по зову сердца. Я очень благодарен вам за активную работу", — приводятся в сообщении слова главы региона.
Добровольцы центра презентовали различные проекты и достижения ресурсного центра, провели экскурсию, рассказали о своей деятельности, показали оборудование корпуса спасателей, а также продемонстрировали работу сводной группы добровольцев, выезжающих на ЧС и аварийно-спасательные работы.
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Ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса создан в 2019 году. Региональное отделение разделяется на южную и северную агломерации с двумя центрами: на севере — в Кемерово, на юге — в Новокузнецке. В состав корпуса входит свыше тысячи добровольцев, сформировано 12 отрядов. Отмечается, что с 2014 года корпус спасателей участвовал в ликвидации 10 чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба, было реализовано более 35 проектов, проведено более 3000 мастер-классов по различным направлениям деятельности.
С 2019 года добровольцы принимают участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: доставляют продукты и лекарства маломобильным гражданам, оказывают помощь медикам. В 2022 году волонтеры включились в организацию работы гуманитарного федерального штаба #МЫВМЕСТЕ. Ребята активно содействовали в отправке свыше 2000 тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР.
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