https://ria.ru/20230120/saratov-1846305759.html

МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка

МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка - РИА Новости, 20.01.2023

МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка

Полиция в Саратове проверяет видео, на котором посетительница магазина плюнула в ребенка, затем вступила в драку с женщиной, а при выходе из магазина столкнула... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:15

2023-01-20T16:15

2023-01-20T16:38

происшествия

саратов

пятерочка (сеть магазинов)

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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове проверяет видео, на котором посетительница магазина плюнула в ребенка, затем вступила в драку с женщиной, а при выходе из магазина столкнула другую с крыльца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, как посетительница магазина, проходя рядом с девочкой, плюнула ей на голову. Затем находившаяся с девочкой женщина остановила обидчицу, сняла с нее шапку и вытерла голову ребенку, после чего между посетительницами завязалась драка. Далее на видео есть кадры, как, выходя из магазина, на крыльце та же посетительница с силой толкает другую женщину, которая в результате падает на землю, а обидчица убегает. Уточняется, что инцидент произошел в среду в магазине "Пятерочка" по адресу: улица Тульская, 49Д. "Проверка проводится по факту публикации", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что обращений в полицию от пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, пятерочка (сеть магазинов)