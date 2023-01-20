https://ria.ru/20230120/saratov-1846305759.html
МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка
МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка - РИА Новости, 20.01.2023
МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка
Полиция в Саратове проверяет видео, на котором посетительница магазина плюнула в ребенка, затем вступила в драку с женщиной, а при выходе из магазина столкнула... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:15
2023-01-20T16:15
2023-01-20T16:38
происшествия
саратов
пятерочка (сеть магазинов)
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове проверяет видео, на котором посетительница магазина плюнула в ребенка, затем вступила в драку с женщиной, а при выходе из магазина столкнула другую с крыльца, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, как посетительница магазина, проходя рядом с девочкой, плюнула ей на голову. Затем находившаяся с девочкой женщина остановила обидчицу, сняла с нее шапку и вытерла голову ребенку, после чего между посетительницами завязалась драка. Далее на видео есть кадры, как, выходя из магазина, на крыльце та же посетительница с силой толкает другую женщину, которая в результате падает на землю, а обидчица убегает. Уточняется, что инцидент произошел в среду в магазине "Пятерочка" по адресу: улица Тульская, 49Д. "Проверка проводится по факту публикации", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что обращений в полицию от пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, пятерочка (сеть магазинов)
Происшествия, Саратов, Пятерочка (сеть магазинов)
16:15 20.01.2023 (обновлено: 16:38 20.01.2023)
МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине плюнула в ребенка
МВД в Саратове проверит видео, где женщина в магазине толкнула другую и плюнула в ребенка