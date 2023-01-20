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Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине - РИА Новости, 20.01.2023
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Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине
Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине - РИА Новости, 20.01.2023
Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине
Россотрудничество пока не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке "Русского дома" в Берлине, пока вся информация о проверке идет только... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:08
2023-01-20T21:29
берлин (город)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
германия
в мире
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россотрудничество пока не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке "Русского дома" в Берлине, пока вся информация о проверке идет только от СМИ, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Раннее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле."Не исключено, что это вброс. Мы понимаем, что внутри Германии сейчас протекают разные политические процессы и вокруг правительства и его неспособности (их - ред.) решать. Я не исключаю, что это вброс для решения каких-то внутриполитических вопросов или какие-то другие цели это преследует", - добавил он..
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берлин (город)
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берлин (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), германия, в мире, россия
Берлин (город), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Германия, В мире, Россия
21:08 20.01.2023 (обновлено: 21:29 20.01.2023)
 
Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине

Россотрудничество не получало уведомлений о якобы проверке "Русского дома" в Берлине

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россотрудничество пока не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке "Русского дома" в Берлине, пока вся информация о проверке идет только от СМИ, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
Раннее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.
"Вся эта информация пока идет из неких "хайповых" СМИ, то есть ни посольство (России в Германии - ред.), ни Россотрудничество таких официальных бумаг по этому поводу не получало на данный момент", - сказал Шевцов.
"Не исключено, что это вброс. Мы понимаем, что внутри Германии сейчас протекают разные политические процессы и вокруг правительства и его неспособности (их - ред.) решать. Я не исключаю, что это вброс для решения каких-то внутриполитических вопросов или какие-то другие цели это преследует", - добавил он..
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Берлин (город)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ГерманияВ миреРоссия
 
 
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