https://ria.ru/20230120/rossotrudnichestvo-1846392479.html

Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине

Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине - РИА Новости, 20.01.2023

Россотрудничество не получало уведомлений по "Русскому дому" в Берлине

Россотрудничество пока не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке "Русского дома" в Берлине, пока вся информация о проверке идет только... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T21:08

2023-01-20T21:08

2023-01-20T21:29

берлин (город)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россотрудничество пока не получало официальных уведомлений о якобы прокурорской проверке "Русского дома" в Берлине, пока вся информация о проверке идет только от СМИ, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Раннее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле."Не исключено, что это вброс. Мы понимаем, что внутри Германии сейчас протекают разные политические процессы и вокруг правительства и его неспособности (их - ред.) решать. Я не исключаю, что это вброс для решения каких-то внутриполитических вопросов или какие-то другие цели это преследует", - добавил он..

https://ria.ru/20221029/primakov-1827703634.html

берлин (город)

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берлин (город), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), германия, в мире, россия