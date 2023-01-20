13:00 20.01.2023 (обновлено: 13:11 20.01.2023)
Работники базы Рамштайн выйдут на забастовку в день встречи стран НАТО
Профсоюз проведет забастовку работников базы Рамштайн в день встречи стран НАТО по Украине
© AP Photo / Michael ProbstПеред началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. 20 января 2023
© AP Photo / Michael Probst
Перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. 20 января 2023
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники базы Рамштайн в Германии проведут забастовку в пятницу - в день проведения там встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, сообщает агентство DPA со ссылкой на немецкий профсоюз Ver.di.
"C помощью автопробега на авиабазу США Рамштайн в пятницу сотрудники дислоцированных сил хотят подчеркнуть свои требования по заработной плате", - цитирует агентство представителя профсоюза Сюзанну Ридель.
Она указала на прошлый раунд переговоров с работодателем, который был "отрезвляющим" и на котором не удалось договориться о повышении зарплат, которые на данный момент "близки к минимальным".
Работники и представляющий их интересы профсоюз не готовы мириться с тем, что работодатель согласился лишь на повышение зарплат на 4,1% в течение 14 месяцев и единоразовую выплату в 1500 евро. Как подчеркнула Ридель, этого недостаточно ни для оплаты возросших цен на электроэнергию и газ, ни для того, чтобы покрыть потери из-за растущей инфляции.
По данным профсоюза, автоколонна прибудет к базе в ближайшее время.
Встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, где ожидается согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Это восьмая встреча с момента создания в апреле международной контактной группы Ukraine Defense Contact Group (UDCG). В встрече участвуют министры обороны из почти 50 стран, как сообщается в анонсе на сайте оборонного ведомства США. Открытие встречи пройдет под руководством министра обороны США Ллойда Остина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.