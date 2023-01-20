https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846228988.html

Работники базы Рамштайн выйдут на забастовку в день встречи стран НАТО

Работники базы Рамштайн выйдут на забастовку в день встречи стран НАТО - РИА Новости, 20.01.2023

Работники базы Рамштайн выйдут на забастовку в день встречи стран НАТО

Сотрудники базы Рамштайн в Германии проведут забастовку в пятницу - в день проведения там встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:00

2023-01-20T13:00

2023-01-20T13:11

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники базы Рамштайн в Германии проведут забастовку в пятницу - в день проведения там встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, сообщает агентство DPA со ссылкой на немецкий профсоюз Ver.di. Она указала на прошлый раунд переговоров с работодателем, который был "отрезвляющим" и на котором не удалось договориться о повышении зарплат, которые на данный момент "близки к минимальным". Работники и представляющий их интересы профсоюз не готовы мириться с тем, что работодатель согласился лишь на повышение зарплат на 4,1% в течение 14 месяцев и единоразовую выплату в 1500 евро. Как подчеркнула Ридель, этого недостаточно ни для оплаты возросших цен на электроэнергию и газ, ни для того, чтобы покрыть потери из-за растущей инфляции. По данным профсоюза, автоколонна прибудет к базе в ближайшее время. Встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, где ожидается согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, проходит в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Это восьмая встреча с момента создания в апреле международной контактной группы Ukraine Defense Contact Group (UDCG). В встрече участвуют министры обороны из почти 50 стран, как сообщается в анонсе на сайте оборонного ведомства США. Открытие встречи пройдет под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/leopard-1846226618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, германия, сша