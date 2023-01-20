https://ria.ru/20230120/puteshestviya-1845887914.html

Эксперты выяснили, с кем и куда в 2023 году будут путешествовать россияне

Эксперты выяснили, с кем и куда в 2023 году будут путешествовать россияне - РИА Новости, 20.01.2023

Эксперты выяснили, с кем и куда в 2023 году будут путешествовать россияне

Каждый десятый российский турист будет путешествовать в 2023 году с друзьями, и почти столько же – в одиночку, говорится в исследовании сервиса для планирования РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:07

2023-01-20T06:07

2023-01-20T06:07

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Каждый десятый российский турист будет путешествовать в 2023 году с друзьями, и почти столько же – в одиночку, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сервис узнал у своих клиентов, какие планы на путешествия в 2023 году они составили. "Почти треть, или 32,3 процента, хотят отправиться на каникулы с семьей. Четверть (25,7 процента) планируют совершить несколько поездок с разными компаниями, пятая часть (19,6 процента) выбрали отдых с партнером, 12,4 процента предпочтут насладиться путешествием в одиночестве, а каждый десятый поедет в отпуск с друзьями", – рассказали в компании. Согласно исследованию, почти половина опрошенных, или 47,7 процента, ответили, что в этом году планируют отдохнуть и в России, и за ее пределами. 29,6 процента рассматривают только поездки по стране, а 22,7 процента, наоборот, хотят провести отпуск исключительно за границей. Самыми желанными направлениями в России оказались Сочи, Санкт-Петербург и Алтай. Из заграничных стран в лидерах – Турция, Таиланд и ОАЭ. Говоря о времени года для путешествий, в сервисе отметили, что больше половины респондентов (56,1 процента) готовы ехать в разные сезоны. "Почти каждый пятый (18,2 процента) рассматривает для отпуска только лето, 10,2 процента предпочитают весну, а 9,4 процента – зиму. Осень оказалась самой непопулярной. В этот сезон планируют отпуск только 4,1 процента опрошенных", – указали аналитики. Подводя итоги 2022 года, 91,9 процента сообщили, что куда-либо ездили в этот период. Больше половины респондентов (54 процента) отдыхали в России. Почти треть успели попутешествовать и по стране, и съездить за границу, а 17,3 процента были только за рубежом. Если на поездку по России большинство туристов потратили не больше 50 тысяч рублей, то за рубежом – от одной до пяти тысяч евро.

https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

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санкт-петербург

горный алтай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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