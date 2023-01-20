https://ria.ru/20230120/pozhar-1846158541.html
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое - РИА Новости, 20.01.2023
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое
Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:32
2023-01-20T09:32
2023-01-20T09:49
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Организована защита соседних зданий", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники. Группировка наращивается. Предварительно, погибших и пострадавших нет, говорится в телеграм-канале приморского главка МЧС России.
https://ria.ru/20230119/armeniya-1845895510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:32 20.01.2023 (обновлено: 09:49 20.01.2023)
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла до тысячи квадратных метров