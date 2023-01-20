https://ria.ru/20230120/pozhar-1846158541.html

Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое

Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое - РИА Новости, 20.01.2023

Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое

Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:32

2023-01-20T09:32

2023-01-20T09:49

происшествия

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846160664_59:0:3700:2048_1920x0_80_0_0_5d00b8b41a58cb6050bb49ce0113ec91.jpg

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Организована защита соседних зданий", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники. Группировка наращивается. Предварительно, погибших и пострадавших нет, говорится в телеграм-канале приморского главка МЧС России.

https://ria.ru/20230119/armeniya-1845895510.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)