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Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое - РИА Новости, 20.01.2023
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Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое - РИА Новости, 20.01.2023
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое
Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:32
2023-01-20T09:49
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Организована защита соседних зданий", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники. Группировка наращивается. Предварительно, погибших и пострадавших нет, говорится в телеграм-канале приморского главка МЧС России.
https://ria.ru/20230119/armeniya-1845895510.html
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происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:32 20.01.2023 (обновлено: 09:49 20.01.2023)
 
Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла вдвое

Площадь пожара на складе с алкоголем в Приморье выросла до тысячи квадратных метров

© Фото : МЧС Приморье/TelegramТушение пожара на складе в Артёме в Приморье
Тушение пожара на складе в Артёме в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : МЧС Приморье/Telegram
Тушение пожара на складе в Артёме в Приморье
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе с алкогольной продукций в Артеме Приморского края увеличилась вдвое - до тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Организована защита соседних зданий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению привлечены 34 человека и девять единиц техники. Группировка наращивается.
Предварительно, погибших и пострадавших нет, говорится в телеграм-канале приморского главка МЧС России.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 10:44
Пожар в казарме в Армении произошел из-за воспламенения бензина
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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