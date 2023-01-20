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Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности - РИА Новости, 20.01.2023
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Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности
Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности - РИА Новости, 20.01.2023
Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности
Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:30
2023-01-20T12:53
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
12:30 20.01.2023 (обновлено: 12:53 20.01.2023)
 
Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности

Песков: для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Запад развязал гибридную войну на территории России, заявил Антонов
 
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