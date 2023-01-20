https://ria.ru/20230120/politika-1846218130.html

Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности

Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности - РИА Новости, 20.01.2023

Песков напомнил, что Россия предлагала Западу обсудить свои озабоченности

Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:30

2023-01-20T12:30

2023-01-20T12:53

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.

https://ria.ru/20230120/antonov-1846140769.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, в мире