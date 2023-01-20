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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:15
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москва
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Облачная погода, без существенных осадков. Плюс 3-5 градусов в Москве, от 0 до плюс 5 градусов по Московской области", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, погода
Москва, Погода
08:15 20.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до пяти градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачная погода, без существенных осадков. Плюс 3-5 градусов в Москве, от 0 до плюс 5 градусов по Московской области", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
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