https://ria.ru/20230120/pogoda-1846149740.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:15
2023-01-20T08:15
2023-01-20T08:15
москва
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Облачная погода, без существенных осадков. Плюс 3-5 градусов в Москве, от 0 до плюс 5 градусов по Московской области", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до пяти градусов тепла