https://ria.ru/20230120/pogoda-1846149740.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 20.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:15

2023-01-20T08:15

2023-01-20T08:15

москва

погода

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков, с температурой и до 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Облачная погода, без существенных осадков. Плюс 3-5 градусов в Москве, от 0 до плюс 5 градусов по Московской области", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230118/pogoda-1845681068.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода