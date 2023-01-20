Украинские войска нанесли удар по поселку Гольмовский
ВСУ выпустили по поселку Гольмовский шесть снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина во дворе дома в поселке Гольмовский Донецкой области
Женщина во дворе дома в поселке Гольмовский Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 4.50 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 04.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, по Гольмовскому украинские войска в 7.00 выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.