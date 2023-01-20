https://ria.ru/20230120/obstrel-1846146034.html

Украинские войска нанесли удар по поселку Гольмовский

Украинские войска нанесли удар по поселку Гольмовский - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска нанесли удар по поселку Гольмовский

Украинские войска в 4.50 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T07:18

2023-01-20T07:18

2023-01-20T07:18

специальная военная операция на украине

гольмовский

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в 4.50 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, по Гольмовскому украинские войска в 7.00 выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230119/kakhovka-1846041797.html

гольмовский

украина

донецкая народная республика

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гольмовский, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика