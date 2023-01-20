https://ria.ru/20230120/moshennichestvo-1846167704.html
Нижегородская пенсионерка лишилась 16,5 миллиона рублей из-за мошенников
Нижегородская пенсионерка лишилась 16,5 миллиона рублей из-за мошенников - РИА Новости, 20.01.2023
Нижегородская пенсионерка лишилась 16,5 миллиона рублей из-за мошенников
Пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела около 16,5 миллионов рублей мошеннику, который выдавал себя за сотрудника банка, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:26
2023-01-20T10:26
2023-01-20T11:02
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела около 16,5 миллионов рублей мошеннику, который выдавал себя за сотрудника банка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области. 64-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о том, что в течение трех недель по телефону она общалась с неизвестным, который представился сотрудником службы безопасности банка. Тот говорил женщине, что ей необходимо уберечь свои деньги от преступного посягательства, выполнив для этого его инструкции. "Нижегородка обналичила свои накопления в шести банках в общей сумме 13,65 миллиона рублей, а также оформила кредит в размере 2,7 миллиона рублей. Деньги потерпевшая переводила около трёх недель на продиктованные злоумышленником счета посредством банковского терминала и через онлайн-банкинг. Выполнив все требования лжесотрудника банка, женщина лишилась 16,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230116/moshenniki-1845178196.html
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РИА Новости
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Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
10:26 20.01.2023 (обновлено: 11:02 20.01.2023)
Нижегородская пенсионерка лишилась 16,5 миллиона рублей из-за мошенников
Нижегородская пенсионерка лишилась 16,5 миллиона рублей, поверив "сотруднику банка"