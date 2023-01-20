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Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:33
2023-01-20T18:33
2023-01-20T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр фомин
международный комитет красного креста (мккк)
украина
мирьяна сполярич
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - сказали в ведомстве. В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, стороны также условились продолжить контакты.
https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр фомин, международный комитет красного креста (мккк), украина, мирьяна сполярич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Фомин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина, Мирьяна Сполярич, Ситуация в ДНР и ЛНР
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении
Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК Сполярич работу на украинском направлении
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, стороны также условились продолжить контакты.