https://ria.ru/20230120/mkkk-1846359887.html

Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении

Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении - РИА Новости, 20.01.2023

Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:33

2023-01-20T18:33

2023-01-20T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

александр фомин

международный комитет красного креста (мккк)

украина

мирьяна сполярич

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - сказали в ведомстве. В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, стороны также условились продолжить контакты.

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, александр фомин, международный комитет красного креста (мккк), украина, мирьяна сполярич, ситуация в днр и лнр