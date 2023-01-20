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Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/mkkk-1846359887.html
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:33
2023-01-20T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр фомин
международный комитет красного креста (мккк)
украина
мирьяна сполярич
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - сказали в ведомстве. В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, стороны также условились продолжить контакты.
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в мире, россия, александр фомин, международный комитет красного креста (мккк), украина, мирьяна сполярич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Фомин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Украина, Мирьяна Сполярич, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:33 20.01.2023
 
Замминистра обороны обсудил с МККК взаимодействие на украинском направлении

Замминистра обороны Фомин обсудил с главой МККК Сполярич работу на украинском направлении

© Фото : предоставлено офисом МККК в ЛуганскеЗавоз гуманитарного медицинского груза от МККК в ЛНР
Завоз гуманитарного медицинского груза от МККК в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : предоставлено офисом МККК в Луганске
Завоз гуманитарного медицинского груза от МККК в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на встрече в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил вопросы взаимодействия на украинском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц", - сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что встреча прошла в конструктивном ключе, стороны также условились продолжить контакты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Доме приемов МИД России. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 12:18
Лавров призвал МККК к беспристрастной работе на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлександр ФоминМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаМирьяна СполяричСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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