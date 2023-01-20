https://ria.ru/20230120/kreschenie-1846261775.html
Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий
Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий - РИА Новости, 20.01.2023
Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий
Более 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий зафиксировано не было, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:26
2023-01-20T14:26
2023-01-20T14:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
праздник крещения господня
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий зафиксировано не было, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что в столице в этом году крещенские купания проходили на 46 площадках, где было организовано 50 майн и 13 купелей. Все они были оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами и освещением. Отмечается, что специалисты заранее проверили дно водоемов в отведенных для крещенских купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Также было проведены измерение толщины льда, этот показатель на всех точках превышал необходимые 25 сантиметров. "Все купания проходили организованно: спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, праздник крещения господня, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Праздник Крещения Господня, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий зафиксировано не было, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что в столице в этом году крещенские купания проходили на 46 площадках, где было организовано 50 майн и 13 купелей. Все они были оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами и освещением.
"В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 60 тысяч человек. В местах проведения крещенских купаний дежурили около 800 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, а также полиция и медики. Безопасность обеспечена в полном объеме, происшествий не зафиксировано. В эти дни усилили контроль мест возможных несанкционированных купаний, таких фактов не допущено", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Teleg
ram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты заранее проверили дно водоемов в отведенных для крещенских купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Также было проведены измерение толщины льда, этот показатель на всех точках превышал необходимые 25 сантиметров.
"Все купания проходили организованно: спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах", - добавили в сообщении.