https://ria.ru/20230120/kreschenie-1846261775.html

Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий

Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий - РИА Новости, 20.01.2023

Крещенские купания более 60000 москвичей прошли без происшествий

Более 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий зафиксировано не было, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:26

2023-01-20T14:26

2023-01-20T14:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

праздник крещения господня

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве, происшествий зафиксировано не было, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что в столице в этом году крещенские купания проходили на 46 площадках, где было организовано 50 майн и 13 купелей. Все они были оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами и освещением. Отмечается, что специалисты заранее проверили дно водоемов в отведенных для крещенских купаний местах. Все проруби в целях безопасности были расположены недалеко от берега. Также было проведены измерение толщины льда, этот показатель на всех точках превышал необходимые 25 сантиметров. "Все купания проходили организованно: спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230118/moskva-1845739116.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, праздник крещения господня, общество, комплекс городского хозяйства москвы