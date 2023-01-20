https://ria.ru/20230120/konkurs-1846373935.html
Стартовал полуфинал "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика"
Стартовал полуфинал "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" - РИА Новости, 20.01.2023
Стартовал полуфинал "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. 20 января в Ростове-на-Дону прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:24
2023-01-20T19:24
2023-01-20T19:24
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. 20 января в Ростове-на-Дону прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба конкурса.Сергей Кириенко отметил, необходимость новых кадров, которые появятся по итогам конкурса."Вас очень ждут в органах власти Донецкой Народной Республики, в других вернувшихся в Россию регионах. Вы нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и она начинается уже сейчас", – сказал Кириенко.Денис Пушилин в свою очередь сообщил о заинтересованности властей Донецкой Народной Республики в квалифицированных кадрах."Все эти дни, пока будут проходить полуфиналы, и я лично, и мои коллеги из Донецкой Народной Республики будем следить за прохождением испытаний участниками. Не секрет, что мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас. В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. Мы планируем создать достойный кадровый резерв", – сказал Денис Пушилин.Перед церемонией открытия полуфинала все приглашенные участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Всех, кто с ним справился успешно, ждет насыщенная программа, включающая как оценочные, так и развивающие мероприятия. Всего запланировано три полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте "лидерывозрождения.рф".
https://ria.ru/20220806/pobediteli-1807744408.html
https://ria.ru/20220921/konkursy-1818523582.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. 20 января в Ростове-на-Дону прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба конкурса.
Сергей Кириенко отметил, необходимость новых кадров, которые появятся по итогам конкурса.
"Вас очень ждут в органах власти Донецкой Народной Республики, в других вернувшихся в Россию регионах. Вы нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и она начинается уже сейчас", – сказал Кириенко.
Денис Пушилин в свою очередь сообщил о заинтересованности властей Донецкой Народной Республики в квалифицированных кадрах.
"Все эти дни, пока будут проходить полуфиналы, и я лично, и мои коллеги из Донецкой Народной Республики будем следить за прохождением испытаний участниками. Не секрет, что мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас. В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. Мы планируем создать достойный кадровый резерв", – сказал Денис Пушилин.
Перед церемонией открытия полуфинала все приглашенные участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов. Всех, кто с ним справился успешно, ждет насыщенная программа, включающая как оценочные, так и развивающие мероприятия. Всего запланировано три полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика".
Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.
Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте "лидерывозрождения.рф"
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