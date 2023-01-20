10:24 20.01.2023 (обновлено: 10:25 20.01.2023)
Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов
Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов в пользу Киева
Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российский сенатор Андрей Климов призвал ответить на заявления представителей властей США о конфискации активов РФ в пользу Украины.
Ранее высокопоставленный представитель министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что рассчитывает направить в помощь Украине конфискуемые активы российских элит.
"Пока за грозными словесными тирадами в адрес обидчиков России и ее граждан не последуют зримые и чувствительные для супостата действия - злодеев не остановить… Кому-то пожелание покажется неисполнимым, но может стоит попытаться? Да и адекватные меры возмещения материального ущерба от разбойных действий заокеанских беспредельщиков вполне подыскать можно. В т. ч. для восстановления разрушенных натовцами новых российских территорий. Нельзя же каждый раз надеяться лишь на суд Божий или оружие Возмездия!" - написал Климов в своем телеграм-канале.
В связи с этим он допустил более активное применение "арсенала средств, который прямо не относится к инструментарию Судного Дня".
"Согласно ст. 160 ч. 4 УК РФ присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы до 10 лет. И это далеко не единственная статья, которая, надеюсь, дождётся своего часа в отношении преступников, посягающих на законные права наших граждан, юридических лиц и государства в целом (кем бы они ни были и где бы не находились)", - также указал политик.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.