https://ria.ru/20230120/klimov-1846167129.html

Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов

Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов - РИА Новости, 20.01.2023

Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов

Российский сенатор Андрей Климов призвал ответить на заявления представителей властей США о конфискации активов РФ в пользу Украины. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:24

2023-01-20T10:24

2023-01-20T10:25

андрей климов

мария захарова

россия

украина

сша

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g7

в мире

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российский сенатор Андрей Климов призвал ответить на заявления представителей властей США о конфискации активов РФ в пользу Украины. Ранее высокопоставленный представитель министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что рассчитывает направить в помощь Украине конфискуемые активы российских элит. "Пока за грозными словесными тирадами в адрес обидчиков России и ее граждан не последуют зримые и чувствительные для супостата действия - злодеев не остановить… Кому-то пожелание покажется неисполнимым, но может стоит попытаться? Да и адекватные меры возмещения материального ущерба от разбойных действий заокеанских беспредельщиков вполне подыскать можно. В т. ч. для восстановления разрушенных натовцами новых российских территорий. Нельзя же каждый раз надеяться лишь на суд Божий или оружие Возмездия!" - написал Климов в своем телеграм-канале. В связи с этим он допустил более активное применение "арсенала средств, который прямо не относится к инструментарию Судного Дня". Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей климов, мария захарова, россия, украина, сша, евросоюз, g7, в мире