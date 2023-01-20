https://ria.ru/20230120/iskusstvo-1846152692.html

Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты

Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты - РИА Новости, 20.01.2023

Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты

Иностранные студенты из США и Великобритании, которые учатся в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), не уехали на фоне санкций, а ряд других... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:46

2023-01-20T08:46

2023-01-20T08:46

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сша

великобритания

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Иностранные студенты из США и Великобритании, которые учатся в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), не уехали на фоне санкций, а ряд других уехавших иностранных студентов уже возвращаются, сообщила журналистам во Владивостоке ректор вуза Марина Леонова. "Как-то сначала все разбежались: испугались, плакали, уезжали, особенно японские студенты - для них это была трагедия. Сейчас возвращаются все. Сразу не уехали американские студенты, английские студенты: они доучились до конца, получили дипломы", - заявила Леонова. По ее словам, всех студентов объединяет любовь к русскому искусству, и многие из сперва уехавших вернулись, видя пример своих однокурсников. "(Иностранные студенты) очень любят искусство классического балета, любят нашу школу, и каждый думает по-своему об этих санкциях", - добавила ректор МГАХ.

https://ria.ru/20220929/studenty-1820300896.html

https://ria.ru/20220712/dannye-1801885732.html

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великобритания

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, великобритания, владивосток, культура