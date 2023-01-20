https://ria.ru/20230120/iskusstvo-1846152692.html
Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты
Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты - РИА Новости, 20.01.2023
Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты
Иностранные студенты из США и Великобритании, которые учатся в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), не уехали на фоне санкций, а ряд других... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:46
2023-01-20T08:46
2023-01-20T08:46
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Иностранные студенты из США и Великобритании, которые учатся в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), не уехали на фоне санкций, а ряд других уехавших иностранных студентов уже возвращаются, сообщила журналистам во Владивостоке ректор вуза Марина Леонова. "Как-то сначала все разбежались: испугались, плакали, уезжали, особенно японские студенты - для них это была трагедия. Сейчас возвращаются все. Сразу не уехали американские студенты, английские студенты: они доучились до конца, получили дипломы", - заявила Леонова. По ее словам, всех студентов объединяет любовь к русскому искусству, и многие из сперва уехавших вернулись, видя пример своих однокурсников. "(Иностранные студенты) очень любят искусство классического балета, любят нашу школу, и каждый думает по-своему об этих санкциях", - добавила ректор МГАХ.
https://ria.ru/20220929/studenty-1820300896.html
https://ria.ru/20220712/dannye-1801885732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, великобритания, владивосток, культура
Культура, США, Великобритания, Владивосток, Культура
Ректор МГАХ рассказала, почему вернулись иностранные студенты
Ректор МГАХ рассказала, как любовь к русскому искусству вернула иностранных студентов
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Иностранные студенты из США и Великобритании, которые учатся в Московской государственной академии хореографии (МГАХ), не уехали на фоне санкций, а ряд других уехавших иностранных студентов уже возвращаются, сообщила журналистам во Владивостоке ректор вуза Марина Леонова.
"Как-то сначала все разбежались: испугались, плакали, уезжали, особенно японские студенты - для них это была трагедия. Сейчас возвращаются все. Сразу не уехали американские студенты, английские студенты: они доучились до конца, получили дипломы", - заявила Леонова.
По ее словам, всех студентов объединяет любовь к русскому искусству, и многие из сперва уехавших вернулись, видя пример своих однокурсников.
"(Иностранные студенты) очень любят искусство классического балета, любят нашу школу, и каждый думает по-своему об этих санкциях", - добавила ректор МГАХ.