https://ria.ru/20230120/gosdolg-1846399638.html

Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие

Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие - РИА Новости, 20.01.2023

Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие

Конгрессу США не стоит превращать проблему потолка госдолга в политическое оружие и ставить американскую администрацию в положение заложника, заявила... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T22:37

2023-01-20T22:37

2023-01-20T22:38

в мире

сша

карин жан-пьер

джо байден

кевин маккарти

экономика

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессу США не стоит превращать проблему потолка госдолга в политическое оружие и ставить американскую администрацию в положение заложника, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Жан-Пьер возложила на конгресс ответственность за решение вопроса повышения потолка госдолга и добавила, что не может сообщить о возможной дате встречи президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти для обсуждения потолка госдолга. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис. Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга. "Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы. Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.

https://ria.ru/20230120/klimov-1846167129.html

https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html

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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, кевин маккарти, экономика