Рейтинг@Mail.ru
Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/gosdolg-1846399638.html
Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие
Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие - РИА Новости, 20.01.2023
Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие
Конгрессу США не стоит превращать проблему потолка госдолга в политическое оружие и ставить американскую администрацию в положение заложника, заявила... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:37
2023-01-20T22:38
в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
кевин маккарти
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессу США не стоит превращать проблему потолка госдолга в политическое оружие и ставить американскую администрацию в положение заложника, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов. Жан-Пьер возложила на конгресс ответственность за решение вопроса повышения потолка госдолга и добавила, что не может сообщить о возможной дате встречи президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти для обсуждения потолка госдолга. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис. Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга. "Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы. Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.
https://ria.ru/20230120/klimov-1846167129.html
https://ria.ru/20230105/vuchich-1843097482.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, кевин маккарти, экономика
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Кевин Маккарти, Экономика
22:37 20.01.2023 (обновлено: 22:38 20.01.2023)
 
Белый дом призвал не превращать проблему с госдолгом в политическое оружие

Белый дом призвал конгресс США не превращать вопрос потолка госдолга в политическое оружие

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессу США не стоит превращать проблему потолка госдолга в политическое оружие и ставить американскую администрацию в положение заложника, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
"Это не следует использовать как политическое оружие, нам не нужно делать из этого ситуацию заложника", - сообщила она.
Жан-Пьер возложила на конгресс ответственность за решение вопроса повышения потолка госдолга и добавила, что не может сообщить о возможной дате встречи президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти для обсуждения потолка госдолга.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис. Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка государственного долга.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 10:24
Климов призвал ответить на заявления в США о конфискации российских активов
"Экстраординарные меры" сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников - Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.
Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 00:23
Вучич спрогнозировал спад экономики США, Евросоюза и Китая в 2023 году
 
В миреСШАКарин Жан-ПьерДжо БайденКевин МаккартиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала