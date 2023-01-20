Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/gosdep-1846131979.html
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне - РИА Новости, 20.01.2023
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне
США призывают Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в ядерной войне не может быть... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T00:25
2023-01-20T00:46
дмитрий медведев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
йенс столтенберг
россия
украина
германия
нато
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США призывают Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя и начинать, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной", и предостерег Запад от поставок Украине нового тяжелого вооружения и ударных систем. Россия в политике в области ядерного сдерживания руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а российские доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается РФ только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства. "Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать", - сказал Патель на брифинге. Он повторил тезис, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя начинать. Публикация Медведева в его Telegram-канале появилась в преддверии очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине, которые на американской базе "Рамштайн" в Германии будут согласовывать новые поставки вооружений. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам этой встречи в Германии будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в словах Медведева не увидел противоречий с российской ядерной доктриной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230119/medvedev-1845912231.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, россия, украина, германия, нато, государственный департамент сша
Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Йенс Столтенберг, Россия, Украина, Германия, НАТО, Государственный департамент США
00:25 20.01.2023 (обновлено: 00:46 20.01.2023)
 
Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США призывают Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя и начинать, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева.
Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной", и предостерег Запад от поставок Украине нового тяжелого вооружения и ударных систем. Россия в политике в области ядерного сдерживания руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а российские доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается РФ только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 15:48Специальная военная операция на Украине
Медведев резко ответил на обращение посольства США к россиянам
"Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать", - сказал Патель на брифинге.
Он повторил тезис, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя начинать.
Публикация Медведева в его Telegram-канале появилась в преддверии очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине, которые на американской базе "Рамштайн" в Германии будут согласовывать новые поставки вооружений. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам этой встречи в Германии будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в словах Медведева не увидел противоречий с российской ядерной доктриной.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 11:36В мире
Медведев рассказал, с чего может начаться ядерная война
 
Дмитрий МедведевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Йенс СтолтенбергРоссияУкраинаГерманияНАТОГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала