https://ria.ru/20230120/gosdep-1846131979.html

Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне

Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне - РИА Новости, 20.01.2023

Госдеп США ответил на слова Медведева о возможной ядерной войне

США призывают Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в ядерной войне не может быть... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:25

2023-01-20T00:25

2023-01-20T00:46

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

йенс столтенберг

россия

украина

германия

нато

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США призывают Россию избегать ядерной риторики, поскольку она увеличивает риски неверной оценки намерений сторон, при этом в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя и начинать, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Медведев накануне обсуждения НАТО поставок на Украину нового тяжелого вооружения заявил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной", и предостерег Запад от поставок Украине нового тяжелого вооружения и ударных систем. Россия в политике в области ядерного сдерживания руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а российские доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается РФ только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или на агрессию с использованием обычного вооружения, когда под угрозу ставится существование государства. "Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать", - сказал Патель на брифинге. Он повторил тезис, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя начинать. Публикация Медведева в его Telegram-канале появилась в преддверии очередной встречи стран-доноров военной помощи Украине, которые на американской базе "Рамштайн" в Германии будут согласовывать новые поставки вооружений. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам этой встречи в Германии будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в словах Медведева не увидел противоречий с российской ядерной доктриной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/medvedev-1843160038.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230119/medvedev-1845912231.html

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украина

германия

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дмитрий медведев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), йенс столтенберг, россия, украина, германия, нато, государственный департамент сша