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Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/gorlovka-1846150568.html
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:25
2023-01-20T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине из западных стран только затягивают конфликт.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО
08:25 20.01.2023 (обновлено: 09:22 20.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 7:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине из западных стран только затягивают конфликт.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККНАТО
 
 
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