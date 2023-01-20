https://ria.ru/20230120/gorlovka-1846150568.html
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:25
2023-01-20T08:25
2023-01-20T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине из западных стран только затягивают конфликт.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО
08:25 20.01.2023 (обновлено: 09:22 20.01.2023)
Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра