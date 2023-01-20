https://ria.ru/20230120/gorlovka-1846150568.html

Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:25

2023-01-20T08:25

2023-01-20T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Москва не раз предупреждала, что поставки вооружений Украине из западных стран только затягивают конфликт.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато