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Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством - РИА Новости, 20.01.2023
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Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством
Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством - РИА Новости, 20.01.2023
Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством
Обеспечение Энергодара (Запорожская область) теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем властей вопреки сильному износу инфраструктуры и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T06:08
2023-01-20T06:08
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Обеспечение Энергодара (Запорожская область) теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем властей вопреки сильному износу инфраструктуры и последствиям обстрелов со стороны украинских боевиков, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Школы, дошкольные учреждения - все обеспечены теплом. В круглосуточном режиме идет процесс восстановительных работ. Надо отметить, к сожалению, что городские сети сильно изношены … Несмотря на все трудности - очень серьезно сети и инфраструктура были повреждены в результате обстрелов - прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить теплом не только объекты города, но и весь жилищный фонд. Ситуация сейчас под контролем", - сказал Сеновоз. По словам главы города, основным источником тепла в городе являются блочные модули - котельные. "Даже если возникают аварийные ситуации, они очень быстро ликвидируются. Ситуацию мы контролируем, поэтому город будет и с теплом, и с электроэнергией",- заверил он.
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энергодар, запорожская область
Энергодар, Запорожская область
06:08 20.01.2023
 
Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством

Мэр Энергодара Сеновоз: в городе налажено обеспечение теплом и электричеством

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Обеспечение Энергодара (Запорожская область) теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем властей вопреки сильному износу инфраструктуры и последствиям обстрелов со стороны украинских боевиков, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Школы, дошкольные учреждения - все обеспечены теплом. В круглосуточном режиме идет процесс восстановительных работ. Надо отметить, к сожалению, что городские сети сильно изношены … Несмотря на все трудности - очень серьезно сети и инфраструктура были повреждены в результате обстрелов - прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить теплом не только объекты города, но и весь жилищный фонд. Ситуация сейчас под контролем", - сказал Сеновоз.
По словам главы города, основным источником тепла в городе являются блочные модули - котельные.
"Даже если возникают аварийные ситуации, они очень быстро ликвидируются. Ситуацию мы контролируем, поэтому город будет и с теплом, и с электроэнергией",- заверил он.
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ЭнергодарЗапорожская область
 
 
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