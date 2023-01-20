https://ria.ru/20230120/energodar-1846144004.html

Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством

Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством - РИА Новости, 20.01.2023

Мэр Энергодара сообщил, что город обеспечен теплом и электричеством

Обеспечение Энергодара (Запорожская область) теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем властей вопреки сильному износу инфраструктуры и... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:08

2023-01-20T06:08

2023-01-20T06:08

энергодар

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Обеспечение Энергодара (Запорожская область) теплом и электричеством налажено и находится под полным контролем властей вопреки сильному износу инфраструктуры и последствиям обстрелов со стороны украинских боевиков, рассказал в интервью РИА Новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Школы, дошкольные учреждения - все обеспечены теплом. В круглосуточном режиме идет процесс восстановительных работ. Надо отметить, к сожалению, что городские сети сильно изношены … Несмотря на все трудности - очень серьезно сети и инфраструктура были повреждены в результате обстрелов - прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить теплом не только объекты города, но и весь жилищный фонд. Ситуация сейчас под контролем", - сказал Сеновоз. По словам главы города, основным источником тепла в городе являются блочные модули - котельные. "Даже если возникают аварийные ситуации, они очень быстро ликвидируются. Ситуацию мы контролируем, поэтому город будет и с теплом, и с электроэнергией",- заверил он.

https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область