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Джабаров напомнил Боррелю о преступлениях испанских добровольцев

Джабаров напомнил Боррелю о преступлениях испанских добровольцев - РИА Новости, 20.01.2023

Джабаров напомнил Боррелю о преступлениях испанских добровольцев

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, прежде чем обвинять министра иностранных дел России Сергея Лаврова в незнании истории, следует вспомнить о... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:42

2023-01-20T00:42

2023-01-20T05:42

жозеп боррель

сергей лавров

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, прежде чем обвинять министра иностранных дел России Сергея Лаврова в незнании истории, следует вспомнить о действиях испанской "Голубой дивизии" в годы Великой Отечественной войны, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее Лавров назвал целью антироссийской политики Запада "окончательное решение "русского вопроса" и провел параллель с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос". Боррель, возглавлявший ранее МИД Испании, раскритиковал обвинения Лаврова."Только не господину Боррелю учить истории нашего министра Лаврова. Не мешало бы ему напомнить, что Россия всегда чтила память шести миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста. В то же время господин Боррель не говорит о том, что жертвами борьбы с нацистской Германией стали 27 миллионов советских граждан. Или, по мнению Борреля, нам не стоит об этом говорить? А может, господин Боррель вспомнит, как испанская "Голубая дивизия СС" плечом к плечу с немецкими нацистами осуществляла блокаду Ленинграда в 1941-1943 годы", - написал Джабаров в своем Telegram-канале, добавив, что забывать про это стыдно и преступно.Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев, выступая ранее на заседании Ленинградского областного суда по иску о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, заявил, что гитлеровцам помогала сухопутная дивизия испанских добровольцев, известная как "Голубая дивизия". По его данным, в военных действиях на Северо-Западе с октября 1941 года по декабрь 1943 года принимали участие "без малого 50 тысяч" испанских военнослужащих.

https://ria.ru/20230112/nato-1844349485.html

https://ria.ru/20230112/braziliya-1844366341.html

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жозеп боррель, сергей лавров, владимир джабаров, россия, германия, ленинград, евросоюз, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)