https://ria.ru/20230120/donetsk-1846295688.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 20.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:45

2023-01-20T15:45

2023-01-20T15:45

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 14.45 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, в 14.40 мск украинские войска выпустили по Александровке три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846230074.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины