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Детство и старость на войне: история одинокой бабушки из Северодонецка

Детство и старость на войне: история одинокой бабушки из Северодонецка - РИА Новости, 20.01.2023

Детство и старость на войне: история одинокой бабушки из Северодонецка

Валентине Васильевне Стельмашук 87 лет. Одинокая пожилая женщина живет в Северодонецке, где проходили ожесточенные бои. "Так по судьбе вышло, что детство мое на РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:51

2023-01-20T17:51

2023-01-20T18:15

северодонецк

луганская народная республика

лисичанск

анна сорока

общество

лнр

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Валентине Васильевне Стельмашук 87 лет. Одинокая пожилая женщина живет в Северодонецке, где проходили ожесточенные бои. "Так по судьбе вышло, что детство мое на войне прошло, а теперь и на старости лет война. "Нацики" били по городу – по людям били, по домам били... Они тут с 2014 года по оврагам прятались. Весь город уничтожили еще до прихода российских войск", – рассказала она.По ее словам, люди два месяца жили в подвалах, готовили на костре, по минам ходили за водой. "Потом здесь фонтанчик открылся – его "Грузией" назвали. Жара стояла, люди за водой потянулись, а фонтанчик разбомбили. Сразу 22 человека погибло. Еще возле церкви хорошая колонка была, но там все было заминировано, и люди ради глотка питьевой воды ходили по минам. Под ногами – мины, а над головами – снаряды", – вспоминает она.Когда Валентина Васильевна вернулась в Северодонецк, она обратилась в межведомственную рабочую группу (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти. Ей помогли перезахоронить сына. "Когда стало совсем невыносимо", Валентина Васильевна уехала на Кубань к брату. "Сына Виктора на коленях умоляла поехать со мной. Но он сказал: "Ты езжай, я потом приеду". По телефону каждый день созванивались, а 7 мая связь прервалась. Тишина. У сына сердце не выдержало. Соседи возле подъезда его прикопали. Три с половиной месяца, пока шли самые ожесточенные бои, он здесь, под окошком лежал. Кладбище тоже заминировано было", – рассказывает она.На нервной почве пожилая женщина резко потеряла зрение, начали отказывать ноги. "Помогал сосед Павел из 8 подъезда, он и водичку приносил, и продукты. Как бы заменил мне сына… А сейчас уже целый месяц ходит социальный работник Люба, приносит продукты", – добавила она.Как сообщила РИА Новости советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока, количество жертв украинской агрессии в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и близлежащих поселках оценивается более чем в 2 тыс. мирных жителей. По ее словам, в этих населенных пунктах, до спецоперации находившихся под контролем Киева, с августа началась работа по поиску захоронений. "Цифра примерная, мы еще не поднимали массовые

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северодонецк

луганская народная республика

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северодонецк, луганская народная республика, лисичанск, анна сорока, общество, лнр