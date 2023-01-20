https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

Самым пророссийским народом ЕС правят русофобствующие подлецы

Самым пророссийским народом ЕС правят русофобствующие подлецы - РИА Новости, 20.01.2023

Самым пророссийским народом ЕС правят русофобствующие подлецы

В ситуации, когда Болгария вооружает Украину, болгарам можно только посочувствовать. По-братски. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:00

2023-01-20T08:00

2023-01-20T15:10

авторы

кирил петков

эммануэль макрон

софия (королева испании)

болгария

вооруженные силы украины

евросоюз

еврокомиссия

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В ситуации, когда Болгария вооружает Украину, болгарам можно только посочувствовать. По-братски."А что там болгары?" — это уже практически мем, рожденный из российских новостей о мнении болгарских блогеров. Докладываем: болгары все еще молодцы.Они по-прежнему наиболее пророссийский народ Евросоюза, как следует из проведенного по заказу Еврокомиссии соцопроса. Они в абсолютном большинстве своем выступают против отправки оружия в ВСУ и другой помощи Киеву. Они с февраля проводят шествия, манифестации и стачки с антиукраинскими и антинатовскими лозунгами, а иногда и под российскими флагами.Они даже залепили снежком в физиономию премьер-министру Кирилу Петкову, заставив того ретироваться за спинами охраны и под крики "Предатель!". Подсудная, между прочим, форма народного протеста.Поэтому к болгарам как к народу — никаких претензий, только сочувствие. Давно об этот народ не вытирали ноги столь показательно, как вытирают теперь (последним был, кажется, Гитлер, но это не точно).Сейчас София вооружает Киев официально — по постановлению Народного собрания, то есть парламента. Это четвертый его состав за два года, а в этом году болгары, скорее всего, изберут пятый из-за хронической неспособности основных сил договориться между собой о коалиции. Но в нашей ситуации важно не это, а то, что предыдущему составу назначить полноправное правительство все-таки удалось — правительство того самого Петкова. Два месяца спустя началась СВО, и Национальное собрание прямо запретило кабинету министров снабжать ВСУ: починке техники — да, отправке оружия — нет.Теоретически это было важное решение, которое немногие тут оценили по достоинству. В Болгарии со времен первой холодной войны сохранились обширные арсеналы вооружений советского образца. На месте и многие производственные мощности — без чудес, но так, чтоб можно было клепать стрелковое оружие и боеприпасы с завидными для прочей Восточной Европы темпами.Роль Болгарии в СВО могла быть значительной — и она действительно стала значительной. Как выясняется теперь, Петков и его машерочка — бывший вице-премьер и министр финансов Асен Василев все-таки распотрошили болгарские арсеналы в пользу ВСУ вопреки резолюции парламента и мнению народа.Сейчас по этому поводу запущено парламентское расследование. Поскольку состав Народного собрания тот же, который украинский ленд-лиз утвердил, оно вряд ли будет иметь для Петкова невыносимо неприятные последствия вроде обвинений в госизмене или чего-то в том же духе, что он вполне заслужил.Петков и Василев признались сами, можно даже сказать — похвастались. По словам экс-премьера, именно он придумал схему с прослойкой в виде других стран НАТО, благодаря которой оружие не направлялось в Киев напрямую, то есть формально запрет парламента был соблюден. Он же якобы предложил эту схему на срочном совещании лидеров стран альянса после начала спецоперации. И он же лично позаботился о том, чтобы Болгария заместила Украине значительную часть от тех объемов дизеля, которые раньше закупались у Белоруссии.Если верить Петкову, дизель для украинской военной техники производился в том числе из российской нефти — и в том числе на НПЗ, принадлежащем "Лукойлу". Авторство этой комбинации экс-премьер тоже приписывает себе.Благодаря всему этому даже авторитетное американское издание Politico теперь утверждает, будто Болгария буквально спасла Киев. То есть, получается, спасли его Петков и Василев — вопреки воле болгар, вопреки избранному парламенту, вопреки даже международным правилам торговли оружием, по которым конечный получатель обязательно должен быть прописан в контракте.В том, что эти двое участвуют в конкурсе на звание лучшего друга Киева, ничего удивительного нет. В этом конкурсе много кто участвует — и американцы, и британцы, и поляки, и Эммануэль Макрон с его колесными танками. Но, кажется, только Петков и Василев участвуют вот эдак — нога на ногу и с показаниями, как дурили народ, парламент и коллег по правительству, а иначе, мол, и не могли, поскольку в Болгарии слишком много "пророссийских агентов".Тут важно подчеркнуть, что эта парочка — не пенсионеры, а действующие политики, претендующие на голоса избирателей и на возвращение к власти. Они не могут не знать, что сделанное ими противоречит позиции подавляющего большинства граждан Болгарии и имеет признаки государственного преступления. В таком обычно следователям признаются, а не журналистам хвастают.Но если ответ тебе держать не перед народом, а перед американским посольством, все становится на свои места. Правда, столь яркая демонстрация фиктивности болгарской демократии и отсутствия у страны суверенитета достается не каждому.Болгары далеко не одиноки в том, что не могут выбирать для своей страны внешнюю политику, у многих народов есть такая проблема. Но о них вытерли ноги столь показательно, что закрадывается вполне конспирологическая версия о намеренном наказании гордости тех, кто посмел шагать не в ногу.Киев на фоне описываемых событий назначил в Софию нового посла — "сексолога", "гипнотизера" и "гештальт-терапевта" (редкий случай, когда для профессиональной идентификации нужно столько кавычек) Олесю Илащук с полным отсутствием опыта государственной службы и дипломатической практики. Довольно красноречивый жест уважения к государству, которое "спасло Украину" ценой большой лжи и расхищения арсеналов.Таким образом, Болгария одновременно и вассал проукраинской коалиции, и немного изгой, потому что на уровне народа поглядывает в сторону России без положенной ныне ненависти. На редкость неудачно раскорячилась.Другое дело, что это хорошо знакомый болгарам путь, их собственная планида. И до восстановления независимости, и после население Болгарии в массе своей симпатизировало русскому брату, а власть почти всегда была не только прозападной — с ориентацией на немцев и англичан, но и принципиально антироссийской.Корни этого иногда ищут в историческом конфликте с Сербией и ревности к Петербургу, который, как казалось Софии, выбрал "любимой женой" Белград, хотя он предпочел как раз таки Софию (к слову, "братушки" — это именно про болгар, сербам это слово лексически чуждо). Та же ревность была у Белграда, где тоже хватало своих англофилов с русофобами. Но если у сербов антироссийские элиты чередовались с русофильскими, в болгарском случае как будто заело — исключением выглядит только 45-летний период товарища Живкова.Как следствие, государство, восстановленное силами России, обе мировые войны воевало на стороне ее врагов. И вот, кажется, опять. Чему тут удивляться?Разве что тому, что воспитанный мальчик-вундеркинд Петков оказался хуже болгарского "анфан террибля" — матерого русофоба, атлантиста, автократа, хама и мафиозо Бойко Борисова, который до него рулил страной десять лет. Так как Борисов был (и остается) честным вражиной, застолбившим под себя Болгарию как феодальную землю, а его сменщик — подлый, трусливый тип, окончательно сдавший ключи управления государством куда-то в Брюссель и Вашингтон.Поэтому мы болгарам и сочувствуем. Поэтому — и потому, что они сочувствовали нам.Пройдут годы. Уйдут в небытие Борисов, Петков, Василев, а их начальник Байден уйдет даже раньше. Любые политики рано или поздно уходят, а народы остаются.И если речь не идет о каком-то тайном колдунстве, напоследок сотворенном бегущими из Болгарии османами, то рано или поздно даже вроде бы безнадежные в этом смысле болгары могут свернуть со странной своей планиды, когда самым пророссийским народом Европы раз от разу управляют русофобствующие подлецы, подписывающие родину на чужие авантюры.С точки зрения дружбы народов пойманный лицом Петкова снежок важнее всего того, что он сделал руками.Болгары хотя бы попытались. Многие другие идут на заклание молча.

https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845718884.html

https://ria.ru/20230118/bolgariya-1845692680.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html

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авторы, кирил петков, эммануэль макрон, софия (королева испании), болгария, вооруженные силы украины, евросоюз, еврокомиссия, киев, софия (город), украина