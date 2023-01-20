https://ria.ru/20230120/boi-1846369396.html

На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия

На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия - РИА Новости, 20.01.2023

На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия

Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:05

2023-01-20T19:05

2023-01-20T20:24

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

киев

россия

вадим пристайко

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства.В министерстве уточнили, что перечень территорий, где ведутся боевые действия, периодически обновляется.В прошлый четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий. Как сообщил на этой неделе телеканал NBC, украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская Региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, киев, россия, вадим пристайко, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато