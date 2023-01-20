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На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/boi-1846369396.html
На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия
На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия - РИА Новости, 20.01.2023
На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия
Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:05
2023-01-20T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
россия
вадим пристайко
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства.В министерстве уточнили, что перечень территорий, где ведутся боевые действия, периодически обновляется.В прошлый четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий. Как сообщил на этой неделе телеканал NBC, украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская Региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/ucheniya-1844593445.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, россия, вадим пристайко, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, НАТО
19:05 20.01.2023 (обновлено: 20:24 20.01.2023)
 
На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия

Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", — указано в публикации.
В министерстве уточнили, что перечень территорий, где ведутся боевые действия, периодически обновляется.
В прошлый четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий.
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Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская Региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.
По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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