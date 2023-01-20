19:05 20.01.2023 (обновлено: 20:24 20.01.2023)
На Украине обновили список территорий, где возможны боевые действия
Минреинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией. Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", — указано в публикации.
В министерстве уточнили, что перечень территорий, где ведутся боевые действия, периодически обновляется.
В прошлый четверг посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ВСУ отвели часть войск в сторону белорусской границы. При этом днем ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что не видит сейчас непосредственной угрозы со стороны северного соседа, но призвал армию быть готовой к различным вариантам событий.
Как сообщил на этой неделе телеканал NBC, украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.
Еще в октябре прошлого года Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщал, что украинские военные продолжают минировать приграничные территории. Тогда же российско-белорусская Региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.
По словам Александра Лукашенко, ее создание вызвано осложнением обстановки на западных границах, наращиванием сил НАТО в Польше и Прибалтике. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил тогда Москву и Минск в подготовке атаки с белорусского направления. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Марии Захарова, цель этого заявления — выпросить у Запада больше денег и оружия.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.