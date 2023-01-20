Рейтинг@Mail.ru
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/blagoveschensk-1846267463.html
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой - РИА Новости, 20.01.2023
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой
Поздравление с Новым годом по лунному календарю на двух языках появится на телебашне Благовещенска, граничащего с китайским городом Хэйхэ, сообщает министерство РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:34
2023-01-20T14:36
общество
благовещенск
хэйхэ
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152315/96/1523159665_0:182:2730:1718_1920x0_80_0_0_3ac0e7e58a36e1f2f1ed376e3a79ef79.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Поздравление с Новым годом по лунному календарю на двух языках появится на телебашне Благовещенска, граничащего с китайским городом Хэйхэ, сообщает министерство цифрового развития и связи региона. "Двадцать первого января, в субботу, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском", - говорится в сообщении. В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать с 19.00 21 января до 02.00 22 января. Сооружение находится на набережной пограничной с КНР реки Амур. Новая световая доминанта набережной Благовещенска архитектурно-художественная подсветка на телевизионной башне филиала РТРС "Амурский ОРТПЦ" была торжественно запущена 23 декабря 2022 года. В обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье. Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.
https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html
https://ria.ru/20210325/orlov-1602827039.html
благовещенск
хэйхэ
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152315/96/1523159665_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8e62287c12b92b28b7277c3b78e1728d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, благовещенск, хэйхэ, китай
Общество, Благовещенск, Хэйхэ, Китай
14:34 20.01.2023 (обновлено: 14:36 20.01.2023)
 
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой

Поздравление с Новым годом на двух языках появится на телебашне Благовещенска

© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в медиабанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Поздравление с Новым годом по лунному календарю на двух языках появится на телебашне Благовещенска, граничащего с китайским городом Хэйхэ, сообщает министерство цифрового развития и связи региона.
"Двадцать первого января, в субботу, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском", - говорится в сообщении.
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 12:01
Пункт пропуска на мосту Благовещенск — Хэйхэ начал работу круглосуточно
В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать с 19.00 21 января до 02.00 22 января. Сооружение находится на набережной пограничной с КНР реки Амур.
Новая световая доминанта набережной Благовещенска архитектурно-художественная подсветка на телевизионной башне филиала РТРС "Амурский ОРТПЦ" была торжественно запущена 23 декабря 2022 года. В обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье.
Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.
Проект трансграничной канатно-подвесной дороги между Благовещенском и Хэйхэ
25 марта 2021, 16:08
Орлов рассказал Хуснулллину о реализации проекта канатной дороги в Хэйхэ
 
ОбществоБлаговещенскХэйхэКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала