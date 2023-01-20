https://ria.ru/20230120/blagoveschensk-1846267463.html
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой - РИА Новости, 20.01.2023
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой
Поздравление с Новым годом по лунному календарю на двух языках появится на телебашне Благовещенска, граничащего с китайским городом Хэйхэ, сообщает министерство РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:34
2023-01-20T14:34
2023-01-20T14:36
общество
благовещенск
хэйхэ
китай
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Поздравление с Новым годом по лунному календарю на двух языках появится на телебашне Благовещенска, граничащего с китайским городом Хэйхэ, сообщает министерство цифрового развития и связи региона. "Двадцать первого января, в субботу, в честь празднования Нового года по китайскому (лунному) календарю на телебашне Благовещенска появится поздравительная надпись на двух языках: русском и китайском", - говорится в сообщении. В 2023 году китайский новый год будет отмечаться 22 января. Официальные праздничные дни в Китае с 21 января по 27 января. Иллюминация на телебашне Благовещенска в праздничные сутки будет работать с 19.00 21 января до 02.00 22 января. Сооружение находится на набережной пограничной с КНР реки Амур. Новая световая доминанта набережной Благовещенска архитектурно-художественная подсветка на телевизионной башне филиала РТРС "Амурский ОРТПЦ" была торжественно запущена 23 декабря 2022 года. В обычном режиме архитектурно-художественная подсветка работает с 19 до 21 часа в пятницу, субботу и воскресенье. Тридцать первого декабря граничащий с Благовещенском китайский Хэйхэ устроил новогодний салют для обоих городов.
https://ria.ru/20230103/most-1842920561.html
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РИА Новости
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общество, благовещенск, хэйхэ, китай
Общество, Благовещенск, Хэйхэ, Китай
14:34 20.01.2023 (обновлено: 14:36 20.01.2023)
Телебашня Благовещенска поздравит соседей в Хэйхэ с Новым годом подсветкой
Поздравление с Новым годом на двух языках появится на телебашне Благовещенска