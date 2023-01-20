https://ria.ru/20230120/bastrykin-1846144677.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за истязания девочки в Бурятии

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за истязания девочки в Бурятии - РИА Новости, 20.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за истязания девочки в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту систематического истязания подростками девочки-инвалида РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:29

2023-01-20T06:29

2023-01-20T13:32

происшествия

александр бастрыкин

россия

мухоршибирский район

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту систематического истязания подростками девочки-инвалида в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии, сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра СК России.Видео с издевательствами девочки появилось в одном из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте". На нем запечатлено, как три подростка бьют и замахиваются на девочку, рядом с ними находятся другие школьники. В комментарии к публикации говорится, что "все это видят, и никто не заступился", а "охранник видел по камере и никаких мер не принял". Отмечалось, что девочка — инвалид по зрению с рождения, поэтому любые физические нагрузки на глаза противопоказаны.Исполнение поручения и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20230116/shkola-1845329958.html

россия

мухоршибирский район

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, россия, мухоршибирский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)