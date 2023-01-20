06:29 20.01.2023 (обновлено: 13:32 20.01.2023)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за истязания девочки в Бурятии
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за истязания подростками девочки в Бурятии
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 20 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту систематического истязания подростками девочки-инвалида в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии, сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра СК России.
Видео с издевательствами девочки появилось в одном из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте". На нем запечатлено, как три подростка бьют и замахиваются на девочку, рядом с ними находятся другие школьники. В комментарии к публикации говорится, что "все это видят, и никто не заступился", а "охранник видел по камере и никаких мер не принял". Отмечалось, что девочка — инвалид по зрению с рождения, поэтому любые физические нагрузки на глаза противопоказаны.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", — говорится в сообщении СК.
Исполнение поручения и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.